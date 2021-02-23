Dünya İnsanlığına ve Ülkemize Savaş Açan Korona Vebası Nasıl Yayıldı?

Bir yıldır ülkemize ve tüm dünyaya savaş açan korona vebası hayatımızı değiştirdi. Dünyada adeta esir hayatı yaşıyoruz. Milyonlarca insan öldü, on binlerce insanımızı kaybettik. Ekonomik ve sosyal hayatımız büyük darbe yedi.

Türkiye’de ilk korona vakası Mart 2021 yılında görülmüştü. Biz, Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak bu tarihten bir ay önce, 18 Şubat 2020’de korona vebası ile ilgili geniş bir yazı yazmıştık.

Şimdi bir yıl öncesine gidelim… Bir yıl önce henüz korona vebası ülkemize gelmeden bakın neler yazmışız.

Bir yıl önce yazdığım yazıyı birlikte okuyalım.

***

Çin'in Vuhan Kentinde Çıkan #Koranavirüsü Nasıl Bulaştı? (18 Şubat 2020 www.gebzegazetesi.com)

Çin’de Neler Oluyor?

http://www.gebzegazetesi.com/cinin-vuhan-kentinde-cikan-koranavirusu-nasil-bulasti-makale,4119.html

Türkiye’de yaşayan ve TRT’de çalışan Doğu Türkistanlı gazeteci arkadaşım Mirkelam Kaşgarlı ile Çin’de olup biteni konuştuk. Ölümcül virüsün perde arkasında neler olduğunu dinledim.

Çin gerçekten her bakımdan dünya ekonomisine yön veren bir yol, bir kuşak projesi ile tüm dünya ekonomisine hâkim olmak istiyordu. Kısa bir süre önce Çin Devlet Başkanı, bizim büyümemize kim engel olup karşı çıkabilir diye kibirli bir şekilde dünyaya meydan okumuştu.

Çin’e ile kez gazeteci ve belgeselci olarak 2007 yılında gitmiş, Pekin, Şangay, Şian, Guanzo, Şincin ve Hokogu’yu gezip, belgesel çekmiştim. Daha sonra Doğu Türkistan’a 2012 yılında gidip Urumçi, Turfan, Yarkent, Hotan ve Kaşgar bölgelerini gezip, Pekin’e gitmiştim. Bu gezilerim esnasında Çin’deki ekonomik gelişmeyi yerinde görmüştüm.

www.gebzegazetesi.com da Çin ile ilgili son yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1564&t=makale

Gazeteci Kaşgarlı’nın anlattıklarını satır başları ile sizlerle paylaşıyorum.

1. Dünyada, en büyük biyolojik silah üretmek için çalışma yapılan üç laboratuvardan birisi Vuhan’da, virüs buradan bulaştı.

2. Korona Virüsü biyolojik silah olarak geliştiriliyordu, üzerinde deney yapılan hayvanlar deneyden sonra yakılıp imha edilmesi gerekirken, toplu olarak kaçak pazarda satıldı. İnsanlar bu hayvan etlerini yedikleri için virüs yayıldı.

3. Çin Komünist Yönetimi bu olaydan sonra üçe bölündü, bu olaydan sorumlu tutulan İsrail yanlısı yöneticiler eleştiriliyor.

4. İsrail yanlısı yönetimin lideri kısa bir süre önce İsrail’e gider, Çin’e dönünce Çinli lider Mao döneminden kalma yaşlı komünist yöneticilere yemek verir ve bu yemekten sonra yemeğe katılanların yüzde sekseni ölür.

5. Korona Virüsünden ölenlerin sayısını, Çin 1500 olarak açıklamakta, gerçek sayının 250 bin olduğu söylenmekte.

6. Vuhan kentinin nüfusu toplam 13 milyon civarında. Virüsün yayılmaya başlamasından sonra 5 milyon Çinli bu şehirden kaçarak Çin’in diğer kentlerine gider. Çin yönetimi bu kişileri ihbar edip yakalatanlara ödül vermekte.

7. Doğu Türkistan Korona Virüsünden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. İnsanların evinden çıkmasına izin verilmiyor, açlık tehlikesi başlamış.

8. Çin ekonomisi çok büyük darbe almış durumda, Çin ekonomisi 30 yıl geriye gitti. İnsanlar Çin parasını mikrop bulaşır diye almıyor, 130 dünya ülkesi Çin’den mal ithal etmeyi yasakladı.

Mirkelam Kaşgarlı, bu konuda geniş bir araştırma yazısı hazırladığını, önümüzdeki günlerde yayınlayacağını söylerken, daha önce yazdığı Türkiye Çin ilişkilerine dikkat çeken bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.

http://cdn.haberajanda.com.tr/contents/files/dergiler/sayi147/92/index.html

Bizim bu yazıyı paylaştığımız saatlerde, ulusal basına düşen haberin özetinde şu bilgilere yer veriliyordu.

BOMBA İDDİA: ÇİN LABORATUVARINDAN MI YAYILDI?

DailyMail'in haberine göre; Bilim adamları, ölümcül virüsün Wuhan'dan 300 metre ötedeki araştırma laboratuvarında çıkmış olabileceğini iddia etti.

Korona Virüsü ile ilgili AA’da yer alan bir değerlendirme, Türk ekonomisini de ilgilendiren değerlendirmeyi birlikte okuyalım.

İstatistik bilimiyle yakından ilgilenen eski opsiyon piyasaları simsarı Nassim Nicholas Taleb tarafından ortaya atılan “siyah kuğu” (black swan) tabiri, finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılır. Ticaret savaşları, Brexit ve çeşitli jeopolitik meselelerden dolayı tatsız bir dönem geçiren küresel ekonomi için yavaşlama ve hatta resesyon riski bir süredir konuşuluyordu. Endişelerden bir tanesi de bir “siyah kuğu” senaryosunun gerçekleşerek zaten sağlam olmayan zeminde ilerleyen küresel ekonominin iyice yoldan savrulmasıydı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil koronavirüs, böylesi bir senaryoyu akılla getirerek küresel ekonomiye yönelik tedirginliği arttırdı.

Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri

Türkiye ekonomisinin Çin’e bağımlılığı diğer G20 ülkelerine kıyasla daha düşük olduğu için Wuhan Virüsü’nün bize etkisi görece daha sınırlı kalabilir. Küresel ekonomik büyümenin ve ticaret hacminin ivme kaybetmesi, Türkiye’de ihracatın büyüme hızını yavaşlatabilir. Öte yandan Türkiye’nin Çin’e karşı verdiği dış ticaret açığı daralabilir. Küresel büyüme beklentilerinin gerilemesi petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor. Petrol fiyatlarının 55 doların altına inmesi enflasyon ve cari denge için olumlu bir gelişmedir. Öte yandan son dönemde hızlı bir artış kaydeden Çinli turist sayısında bu yıl yavaşlama yaşanabilir. Bu senaryo ise cari dengeye olumsuz yansır. Asya’daki yükselen piyasalardan çıkan küresel likiditenin bir kısmı alternatif bir piyasa olarak Türkiye’ye kayabilir. Sınırlı da olsa böyle bir para girişi finans piyasalarına olumlu yansır. Eğer virüsün küresel ekonomiye etkilerine dair beklentiler kötüleşirse FED ve ECB gibi büyük merkez bankaları ilave parasal genişlemeye gidebilir. Böyle bir politika hamlesi faiz ve döviz piyasaları özelinde Türkiye’nin sınırlı da olsa elini rahatlatır. Olası olumsuz ve olumlu yansımaların nette nasıl bir etki doğuracağı farklı kanallardan hangilerinin daha ağır basacağına bağlı olacaktır. (Kaynak: AA)

***

20 Nisan 2020 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlandı

Amerika ile Çin Arasına Korona Virüs savaşında son durum

Çin açıklama yaptı

Çin’de Vuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı.

Çin'in CGTN (China Global Television Network) Televizyonunun haberine göre, Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti. Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’nda (Vuhan P4 Laboratuvarı) hangi virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiklerini kaydeden Yüen, "Daha önce dediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok." ifadesini kullandı.

Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin ise "Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un laboratuvar üretimi olduğunu ileri sürenlerin herhangi bir kanıtı ya da bilgisi bulunmadığını ifade eden Yüen, iddiaların tamamen spekülasyona dayandığını savundu.

Yüen ayrıca Kovid-19’un herhangi bir laboratuvar çalışanına bulaşmadığının altını çizerek, "Kesinlikle size söyleyebilirim ki hiçbir öğrencimiz, emeklimiz veya çalışanımız enfeksiyon kapmadı." diye konuştu.

ABD basınından Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsüne, laboratuvardaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.

Haberde, ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Kovid-19'un aslında Vuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın virüsün Vuhan’daki laboratuvardan çıktığı iddialarına yönelik ise "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise söz konusu iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız. Virüsün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 407 bin 600'e ulaştı (Kaynak: Hürriyet Gazetesi 20 Nisan 2020), (Kaynak: Gebze Gazetesi 18 Şubat 2020)