EĞİTİMCİ-YAZAR ASLANHAN KARTEPELİLERLE “MUTLU AİLE”Yİ KONUŞTU

Kartepe’de ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan “Bilinçli Aile” konusunda Kartepelilerle bilgilerini paylaştı. Kartepe’de ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı, büyük ilgi görüyor. 60 yayın evi 70 yazarın katıldığı kitap fuarında Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan Kartepelilerle bir araya geldi. Bilinçli Aile konusunda anne-babalara bilgi veren Aslanhan “Bu pandemi döneminde bir çok aile kendilerini tanıma imkanı buldu” dedi.

EŞYALAR MUTLULUK GETİRMEZ

“Tüm dünyada etkili olan pandemi döneminde aileler kendi bireyleri ile evlenirken huzurdan çok eşyalar konuşulmaktadır. Eşyalar mutluluk getirmemektedir” açıklamasında bulundu.





KENDİNİZİ BAŞROL ZANNETMEYİN

Eğitimci-Yazar Aslanhan “Evlerinizi eşyalarla doldurmak sizlere mutluluk getirmez. Evlilikleri zorlaştırıyoruz. Evlerimizi huzurla doldurmanın yollarını bulmalıyız. Çocuklarınızın gönlüne ne koyduğunu bilmelisiniz. Çocuklarımız Allah’ın bizlere emanetidir. Allah’ın yarattığı milyarlarca insan içerisindeyiz. Kendinizi başrol zannetmeyin bu hayatta… Çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için herşeyi yapmaya çalışıyoruz. Anne-baba taht yapabilir ancak baht yapamaz. Onları korumaya çalışırken, özgüvenlerini ve kabiliyetlerini baskılamamaya dikkat etmeliyiz. Hayatın zorlukları ile yüzleşmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.





VERİMLİ HAFTA SONU

Söyleşisine katılan, ebeveynler çok faydalı bir etkinlik ve paylaşım olduğunu belirterek Yazar Aslanhan ve Kartepe Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Fuardan kitap alış-verişi yaparak güzel bir hafta sonu geçirdiler.