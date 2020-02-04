ELEŞKİRTLİLER DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

Dilovası Eleşkirtliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kocabay ve yönetimi Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuttu. Dernek lokalinde düzenlenen programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ercan Oğuz, Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Nihat Aba, Dilovası Ardahanlılar Derneği Başkanı Suat Atbaş ve ilçe sakinleri katıldı.





ELEŞKİRTLİLER DEPREMZELERİ UNUTMADI

Dilovası Eleşkirtliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kocabay, “Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem ve sonrasında yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Depremde birçok vatandaşımız ne yazık ki göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Eleşkirtliler Derneği olarak depremzedeler için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Yüce rabbimizden niyazımız bir daha Türkiye’ye böyle felaketler yaşatmasın inşallah.” dedi.

DİLOVALI HEMŞERİMİZLE SEFERBER OLDUK

Düzenlenen mevlit programından dolayı dernek yönetimine teşekkür eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklamada, “Elazığ’da meydana gelen deprem hepimizi derinden sarstı. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin ardından Dilovalı hemşerilerimizle, Dilovası Kızılay Şubesi anında seferber olduk ve topladığımız yardım malzemelerini AFAD aracılığı ile Elazığ ve Malatya’da ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuttu okutulurken, daha sonra dernek tarafından hazırlanan ikramlar misafirlere dağıtıldı.