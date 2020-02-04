banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ELEŞKİRTLİLER DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

Dilovası Eleşkirtliler Derneği, Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuttu

ELEŞKİRTLİLER DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

04 Şubat 2020 Salı 09:21

Dilovası Eleşkirtliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kocabay ve yönetimi Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuttu. Dernek lokalinde düzenlenen programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ercan Oğuz,  Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Nihat Aba, Dilovası Ardahanlılar Derneği Başkanı Suat Atbaş ve ilçe sakinleri katıldı.

ELEŞKİRTLİLER DEPREMZELERİ UNUTMADI 

Dilovası Eleşkirtliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kocabay, “Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem ve sonrasında yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Depremde birçok vatandaşımız ne yazık ki göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Eleşkirtliler Derneği olarak depremzedeler için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Yüce rabbimizden niyazımız bir daha Türkiye’ye böyle felaketler yaşatmasın inşallah.” dedi.

DİLOVALI HEMŞERİMİZLE SEFERBER OLDUK

Düzenlenen mevlit programından dolayı dernek yönetimine teşekkür eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklamada, “Elazığ’da meydana gelen deprem hepimizi derinden sarstı. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin ardından Dilovalı hemşerilerimizle, Dilovası Kızılay Şubesi anında seferber olduk ve topladığımız yardım malzemelerini AFAD aracılığı ile Elazığ ve Malatya’da ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuttu okutulurken, daha sonra dernek tarafından hazırlanan ikramlar misafirlere dağıtıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da Şubat ayı dopdolu Darıca’da Şubat ayı dopdolu
GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Açılıyor GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Açılıyor
Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor
Gebzeli çocukların tiyatro keyfi Gebzeli çocukların tiyatro keyfi
KOLİVA’dan gençlere unutulmaz gece KOLİVA’dan gençlere unutulmaz gece
KOMEK'ten Kur’an-ı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışması KOMEK'ten Kur’an-ı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışması
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca’da Şubat ayı dopdolu
Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri yayınlandı. Söyleşiden...

Haberi Oku