“Ellerinde Şiir Var” ayakta alkışlandı

Türkiye’nin en büyük eğitim projelerinden biri olan KO-MEK tamamı işaret dili branşı kursiyerlerinin performansından oluşan “Ellerinde Şiir Var” konulu şiir dinletisini sunarak geceye damga vurdu. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen geceye işaret dili branşı kursiyerlerinin hazırladığı ve sunduğu birbirinden güzel şiirler ve türküler uzun süre ayakta alkışlandı.

İZLEYENLERİ 97 YIL ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

İşaret Dili Usta Öğreticisi Özlem Şenol’un hazırlayıp yönettiği ve 35 kursiyerin hem söyleyerek hem de işaret dili kullanarak okudukları şiirler izleyenleri 97 yıl öncesine götürdü. Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Gebze ilçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz ve KO-MEK Birim Sorumlularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İzleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı gecede sergilenen birbirinden güzel eserler ve başarılı performanslar kursiyerlerin hep bir ağızdan Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirini işaret dili ile okumasıyla son buldu.

ÖZAK “ALLAH BİR DAHA O GÜNLERİ GÖSTERMESİN”

Gecede konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak; kursiyerlere tek tek teşekkür ederek sergilenen programdan memnun olduğunu dile getirdi. Özak konuşmasında; “Bu günlerde ülke olarak milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum, Allah Türk milletini bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın” diye ifade etti. Özak son olarak “Bugün burada ortaya konulan başarılı çalışma KO-MEK’lerin ne kadar başarılı ve güzel işler yaptığının göstergesidir” dedi. Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın konuşmasının ardından “Ellerinde Şiir Var” dinletisinde emeği geçen herkese gecenin anısına hediye taktim edildi.

2316 KURSİYER İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALDI

12 ilçede 42 kurs merkezinde meslek ve sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK kuruluşundan itibaren toplamda 2316 kursiyere işaret dili eğitimi verdi. KO-MEK yeni dönemde 965 İşaret Dili Branşı kursiyeri ile eğitimlerine devam ediyor. Sizde KO-MEK ailesinde yerinizi almak için www.komek.org adresinden online olarak kaydınızı yaptırarak kısa sürede istediğiniz branşta eğitim almaya başlayabilirsiniz.