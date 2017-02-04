Emine Beder Gebze'ye Geliyor

04 Şubat 2017 Cumartesi 16:36
Bilge Şehir Kocaeli Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması için TV ve gazetelerden tanınan Emine Beder, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezine sohbet programına geliyor. 07 Şubat Salı Saat 19.30’da düzenlenecek “Geleneksel Mutfaklar ve Püf Noktaları” sohbet programında ünlü aşçı Emine Beder Türk Mutfağının en leziz yemekleri ile ilgili püf noktalarının yanı sıra geleneksel yemeklerimizin tariflerini de anlatacak.
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