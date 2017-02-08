Engelli Vatandaşlara Yenilikler

Karaosmanoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 2017 yılında temelinin atılacağını da açıkladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ve Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube Bilge Yener ile yönetimlerini makamında ağırladı. Toplumun temel meselelerine değinildiği görüşmelerde Başkan Karaosmanoğlu, “2017’de Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini Derince’de atacağız. Önemsediğim bu projeyi de 2018’de bitirerek hizmete alacağız” dedi.

“AİLELER KENDİLERİNE VAKİT AYIRABİLECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle olan birlikteliklerine Engelsiz Yaşam Derneği ve Yardım Severler Derneğinin kentimizde ki temsilcileriyle devam etti. Karşılıklı görüş alış verişinin yanı sıra Başkan Karaosmanoğlu, konuklarına Derince’de yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da detaylı bilgi verdi. Yer tespitinin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, projelerinin detayları üzerinde çalışıldığını sizlerin de görüşlerinin alınacağını ifade etti. Yaşam Merkezinin önümüzde ki aylarda ihaleye çıkacağını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Bu merkeze ihtiyaç duyan kardeşlerimizin yanında olacağız. Ailelerin engelli çocuklarını bırakacağı ve kendilerine özel vakit ayırabileceği bir yer olacak” açıklamasını yaptı.

KAMU YATIRIMLARINDA ENGELLİLERİN ULAŞIMI ÖN PLANDA OLACAK

Kocaeli’de yapılan kamu yatırımlarında engelli kardeşlerimizin bu binalara girişinde ve çıkışında kolaylık yaşaması titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yeni yapılacak Adliye Sarayında ulaşım noktasında engellilerin kullanabileceği hale getirilecek. Bu noktada Mimarlarla daha sıkı çalışacağız. Kamu yatırımlarını engelli kardeşlerimize uygun hale getirmenin daha fazla takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı. Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan’da görüşmede, engelli üyeleri arasında yaptıkları anket çalışmasında, hangi belediye başkanının engellilere dönük çalışmalarını beğeniyorsunuz sorusunda, en yüksek oranın Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun çıktığını da açıkladı.

RAMPALI OTOBÜSLER, ASANSÖRLÜ KÖPRÜLER BEĞENİLİYOR

Dernek Başkanı Doğan, birlikteliklerde ulaşım noktasında rampalı otobüslerin çok beğenildiğini, bunun yanı sıra akü şarj istasyonları ve asansörlü köprülerin ön plana çıktığı bilgisini de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na verdi. Doğan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de üyelerinin arasında yaptığımız ankette, “EVET” oranı yüzde 68 çıktığını belirtti. Engelli vatandaşlarımıza dönük görevlerinin olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, “İmkânlar el verdikçe ulaşımda engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Bunu çok önemli bir görev olarak kabul ediyorum” diye konuştu.

YARDIM SEVERLER DERNEĞİNİ TEBRİK ETTİ

Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube’ni de ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Bilge Yener, burs çalışmaları, anaokulları tefrişatı ve okullara dönük kütüphane çalışmalarının yanı sıra yardım faaliyetleri konusunda yaptıkları hizmetlerin genel durumunu Başkan Karaosmanoğlu’na aktardı. Gerek ortaya koyulan çalışmalar gerekse diğer yardım faaliyetleri için Yener ve ekibini tebrik etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.





