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KÜLTÜR VE SANAT:
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Engin Noyan Gebze'ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet programıyla yazar M. Engin Noyan Gebzelileri Gebze Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek.

Engin Noyan Gebze'ye geliyor

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:10

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet programıyla yazar M. Engin Noyan Gebzelileri Gebze Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek.Engin Noyan “Kur'an-ı Yaşamak" konulu konferansla  8 Ocak Pazartesi 19.30'da Gebzelilerle bir araya gelecek.


 Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve TUGVA  iş birliğinde Engin Noyan Engin Noyan “Kur'an-ı Yaşamak" konulu konferans verecek.Konferan GKM'de 8 Ocak Pazartesi saat 19:30’da başlayacak.

Katılım ücretsiz gerçekleşecek.

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