Engin Noyan Gebze'ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet programıyla yazar M. Engin Noyan Gebzelileri Gebze Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek.Engin Noyan “Kur'an-ı Yaşamak" konulu konferansla 8 Ocak Pazartesi 19.30'da Gebzelilerle bir araya gelecek.
Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve TUGVA iş birliğinde Engin Noyan Engin Noyan “Kur'an-ı Yaşamak" konulu konferans verecek.Konferan GKM'de 8 Ocak Pazartesi saat 19:30’da başlayacak.
Katılım ücretsiz gerçekleşecek.