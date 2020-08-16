Yarın, Erzurum'un Kurtuluşu belgeseli ile Erzurum'un tarihi ve kültürel özellikleri ekranlara yansıyacak. Belgeselin yayınlanma saati aşağıdaki gibidir;
17.08.2020 Pazartesi günü Erzurum’un Kurtuluşu Belgeseli, 07:00, 07:30 saatleri arasında, tekrarı 03:30, 04:00 saatleri arasında yayınlanacak.
'Erzurum'un Kurtuluşu' belgeseli TV ekranlarında
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık bünyesinde hayata geçirilen Devri Alem Belgesel Programı, TGRT Belgesel ekranlarında 'Erzurum'un Kurtuluşu' adlı belgesel ile sizlerle buluşuyor.
Yarın, Erzurum'un Kurtuluşu belgeseli ile Erzurum'un tarihi ve kültürel özellikleri ekranlara yansıyacak. Belgeselin yayınlanma saati aşağıdaki gibidir;