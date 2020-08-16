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KÜLTÜR VE SANAT:
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'Erzurum'un Kurtuluşu' belgeseli TV ekranlarında

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık bünyesinde hayata geçirilen Devri Alem Belgesel Programı, TGRT Belgesel ekranlarında 'Erzurum'un Kurtuluşu' adlı belgesel ile sizlerle buluşuyor.

'Erzurum'un Kurtuluşu' belgeseli TV ekranlarında

16 Ağustos 2020 Pazar 22:02

Yapım ve yönetmenliğini 45 yıldan beri ulusal ve uluslararası belgeselcilik yapan gazeteci İsmail Kahraman’ın üstlendiği Belgesel Yayıncılık Programı, Türkiye’nin tarih ve medeniyetine ışık tutuyor. Yurt dışı ve yurt içinde sayısız belgeseller çekerek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran, bilinenleri ise hatırlatarak hafızalarda canlı tutan İsmail Kahraman, Devri Alem Belgesel Programı ile her gün TGRT Belgesel ekranlarında sizlerle.

Yarın, Erzurum'un Kurtuluşu belgeseli ile Erzurum'un tarihi ve kültürel özellikleri ekranlara yansıyacak. Belgeselin yayınlanma saati aşağıdaki gibidir;

17.08.2020 Pazartesi günü Erzurum’un Kurtuluşu Belgeseli, 07:00, 07:30  saatleri arasında, tekrarı 03:30, 04:00 saatleri arasında yayınlanacak.


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