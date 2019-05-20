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KÜLTÜR VE SANAT:
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Eş Zamanlı 'Atabarı' Oynandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen ‘Dünya Atabarı Oynuyor” projesinde 600 kişi eş zamanlı atabarı oynadı.

Eş Zamanlı 'Atabarı' Oynandı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:24

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun ortak projesi ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ili ve 18 ülkede eş zamanlı 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleşti. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için de başvurusu yapılan proje saat 19.19'da başladı. Programa; İl Kültür ve  Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu (KARBAFED) Başkanı Mikail Kalyoncu ve davetliler katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te iftar sonrası gelerek gençlerle sohbet etti, bayramlarını kutladı.




KORTEJLE BAŞLADI

Etkinlik Heykel Atatürk Anıtından, İzmit Kent Meydanına kadar süren kortejle başladı. Meydan da ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gençlik Korosu bir konser verdi. Ardından İl Müdür Vekili Ercan Yamen günün önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, “Güzel bir bahar gününde birlikteyiz. Bugün önemli. Çünkü 19 Mayıs 1919 Samsun’da kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. Bir başlangıç günüdür. Başlangıçları sonsuzlaştıran bir gündür” diyerek ‘Atabarı’ hakkında da bilgiler aktardı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde 81 il ve 18 ülkede eş zamanlı atabarı oynandı.  Federasyon Başkanı Kalyoncu projeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Burada gerçekleştirdiğimiz proje Türkiye'nin ilk projesi. Atabarı her ne kadar Artvin ilimize aitse de artık bu proje ile tüm ülkemize ait bir proje olmuş oldu. Kültür Bakanlığımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bu alanda 600 kişi atabarı oynadı"





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