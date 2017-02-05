Etkinlikler tam gaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şubat ayında yine kültür ve sanat aktiviteleri dolu bir program hazırlandı. Konserlerden sinema filmlerine, seminerlerden sohbet programlarına kadar birçok farklı yelpazede ücretsiz olarak düzenlenen kültür, sanat faaliyetleri bu ay Kocaelilerle buluşacak.

EMİNE BEDER GELİYOR

Bilge Şehir Kocaeli Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması için TV ve gazetelerden tanınan Emine Beder, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezine sohbet programına geliyor. 07 Şubat Salı Saat 19.30’da düzenlenecek “Geleneksel Mutfaklar ve Püf Noktaları” sohbet programında ünlü aşçı Emine Beder Türk Mutfağının en leziz yemekleri ile ilgili püf noktalarının yanı sıra geleneksel yemeklerimizin tariflerini de anlatacak.

GRUP İMERA KONSERİ

Kendilerine has tarzları ve müzikaliteleriyle adlarından söz ettiren Grup İmera sevenleriyle Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde buluşacak. 10 Şubat Cuma Saat 19.30’da düzenlenecek konser müzik severler için kaçmaz.

ŞİİR DİNLETİSİ

Radyocu, şiir yorumcusu ve müzisyen Ahmet Enes şiir dinletisi ile Gebzelilerle buluşuyor. Şiir ve şarkıların seslendirileceği dinleti, 17 Şubat Cuma Saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

SPİKER TİJEN KARAŞ

Son dönemin en başarılı sunucu ve spikerlerinden biri olan TRT spikeri Tijen Karaş, kişisel gelişim semineri için ilimizde olacak. Bedel Dili ve Diksiyon semineri verecek Tijen Karaş, kendimizi doğru ifade edebilmek için birçok konuda bilgi aktaracak. 25 Şubat Cumartesi Saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde.

SİNEMA FİLMLERİ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde bu ay 2 sinema filmi izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Ahmet Yenilmez’in üstlendiği “Sevdam Gözlerinde Kaldı” sinema filmi 25 Şubat Cumartesi saat 12.00-14.00’da; komedi türündeki Yok Artık 2 sinema filmi 05 Şubat Pazar Saat 12.00-14.00’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gösterime girecek.

SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren KBB Nev Eda Türk Müziği Topluluğu, Erbil Aydın şefliğinde Gebzelilerle buluşacak. Türk Sanat Müziğinin sevilen ve bilinen eserlerinin seslendirileceği konser tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti vadediyor. Konser, Cumartesi Saat 20.00’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri Sena Özbınar Açık ve Sezai Altunel tarafından 70’li ve 80’li yıllara ait Türkçe Pop şarkılar ve tangolar seslendirilecek. 45’likler Nostalji Rüzgarı Konseri 18 Şubat Cumartesi Saat 19.30’da Leyla Atakan Kültür Merkezinde yapılacak.