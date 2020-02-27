Fındığın ve Fındık bahçelerinin önemini anlatan belgeselimizi izlediniz mi ?

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak Vatan Yahut Fındık Belgesel çekimlerini yaptığımız Espiye Soğukpınar Beldesinden, Birinci Dünya Harbi Kafkas cephesine göndermek için devlet toplam 80 asker toplamış, bu askerlerden sadece 7 kişi geri dönmüş, bazıları esir düşmüş. Soğukpınar beldesi ile ilgili daha önce Soğukpınar belediyesinin destek ve katkıları ile hazırladığımız Tarihi Bayramoğlu Nahiyesinden Soğukpınar Belediyesine belgeselini izleyebilirsiniz O yıllarda bölge halkı açlık ve sefalet içinde yaşlılar ve kadınlar Kafkas Cephesi Harşit Savunmasının yapıldığı cephelere 20 saat yağmur çamur ve karda yürüyerek askeri cephane ve yiyecek taşıyor Yaşlı dedeler ve nineler askerler yesin diye Mısır’ın tanelerini öğütüp ekmek yapıyor, fındığın kırıp vatanı savunan askere götürüyor, kendileri ise mısır gödeneleri ve fındıkkabuklarını öğütüp yiyorlar, karaağaç kabuğundan ekmek yapıyorlar. Çalışacak insan olmadığı için mısır tarlaları ve fındık bahçeleri verimsiz insanlar dağlardaki ham fındıkları ve kestaneleri toplayıp yiyerek ölüm kalım mücadelesi veriyor.



Belgeselimizi izlemek için tıklayınız.





