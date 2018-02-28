"Fırın çamuru"nu seramik sanatına kazandırdılar

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Seramik, Cam ve Çinicilik Programı öğrencileri, Kastamonu'da fırınların içlerini sıvamak için kullanılan bir çamur türünü, seramik sektörüne kazandırdı.

KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çinicilik Programı'nda okuyan iki öğrenci, Kastamonu'da fırınların iç yapı malzemesi olarak kullanılan bir çamur türünü, çeşitli katkı malzemeleriyle seramik sektöründe kullanılabilir hale getirmeyi başardı.

Yüksek ısıya dayanıklı çamurun üzerinde sır geliştirme çalışmalarını sürdüren öğrenciler, patent alma çalışmaları devam eden yeni bir türü seramik sektörüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Bin 100 santigrat derecede güzel sonuçlar elde ettik"

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramik proses dersi kapsamında her dönem öğrencilerinin laboratuvarda uygulamalar yaptığını, bu kapsamda öğrencilere belirli çamur reçeteleri verildiğini anlattı.

Öğrencisi Pakize Yavuz'un memleketi Kastamonu'da fırınların içini sıvamakta kullanılan bir çamur olduğundan bahsettiğini dile getiren Demirkol, araştırma konusu olarak buradan yola çıkıp, seramik sektörüne yeni bir çamur türü kazandırdıklarını, bunun patentini almak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Demirkol, çamurun fırın içinde kullanılabilmesinin refrakter (ateşe dayanıklı) özelliği bulunduğu anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat ilk düşüncem, normal seramik pişirim derecelerine göre biraz daha yüksek sıcaklıklarda pişirmemiz gerekebileceğiydi. Düşündüğümüz gibi de oldu. İlk denemeleri yaptığımızda çamurun tek başına seramik sektörü için şekillendirmeye uygun olmadığını gördük. Bunu modifiye etmeye başladık. İçine belirli oranlarda kil ve katkı malzemeleri koyduk. Farklı sıcaklıklarda sinterlemelerini gerçekleştirerek şekillendirilebilirliğini gösterdik. Diğer seramik çamurlarının 930 santigrat derecede bisküvi pişirimlerini yaparken bu çamurda bin 100 santigrat dereceye kadar bisküvi pişirimlerini yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik."

Yeni tür seramik çamurunu sanatsal işlerde rahatlıkla kullanılabilir hale getirdiklerini, döküm için çok uygun olduğunu, alçı kalıplarda da kullanılabileceğini bildiren Demirkol, "Plastisitesini biraz daha ayarladıktan sonra tornada kullanılabilir hale getirmeyi istiyoruz. Bisküvi olarak tam anlamıyla seramik formu elde ettik. Bunu bilimsel olarak da yayınladık, sırını da geliştirdikten sonra bu çamurun patentini almayı hedefliyoruz. Türk Seramik Federasyonu'nun İngilizce ve Türkçe basılan Eylül ayı dergisinde de bu çamurumuzla ilgili yapılan çalışmalar yer aldı. Kastamonu bölgesini, seramikle anılan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz, nasıl 'Kütahya' deyince seramik akla geliyorsa Kastamonu'ya da seramik sektörünü getirmek." diye konuştu.

Demirkol, sır çalışmalarına başladıkları çamur refrakter özellik gösterdiğinden üzerine uygulanacak sırın da normal seramik sırlarından farklı ve özel olması gerektiğini, öğrencilerinin bu konuda geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

- "Memleketim için inşallah güzel bir şeyler çıkacak"

Seramik, Cam ve Çinicilik Programı ikinci sınıf öğrencisi Pakize Yavuz ise Kastamonulu olduğunu ancak İstanbul'da ikamet ettiğini aktararak, tatillerde fırsat buldukça gitmeye çalıştığı Kastamonu'da, bir arkadaşının köylerde fırınların içlerinin kaplandığı çamurdan bahsetmesi üzerine üzerinde bu çalışmayı başlattıklarını kaydetti.

"Gidip gördüm, bir miktar getirerek hocamıza gösterdim. Hocamız bizi bu konuda çalışmaya sevk etti ve önümüzü açtı." diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Çamurla çalışmalar yapmaya başladık. Öncelikle Kastamonu çamurunu saf olarak kullandık, fakat bazı katkı malzemeleri ilave etmemiz gerektiğini gördük. Çamurla 3-4 formül geliştirdik. Çok güzel bir duygu. Hem bizim, hem okulumuz, hem de memleketim için inşallah güzel bir şeyler çıkacak."