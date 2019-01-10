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KÜLTÜR VE SANAT:
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FOTOĞRAF YARIŞMASINDA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlenen “İki Deniz Bir Şehir” konulu Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışmasının son katılım tarihi pandemiden kaynaklı kısıtlamalardan dolayı 1 Ekim Cuma gününe uzatıldı.

FOTOĞRAF YARIŞMASINDA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

18 Mayıs 2021 Salı 11:00

KISITLAMALARDAN DOLAYI

Başta kentimizi tanıtmak, algılanır hale getirmek, duyarlılığı artırmak belgelemek, araştırmak, korumak, kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla “İki Deniz Bir Şehir” Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması, Kocaeli’nin kıyısı bulunduğu Marmara Denizi ve Karadeniz’de bulunan “Deniz Fenerleri”, “Limanları”, “Deniz Taşıtları”, “Tersane”, “Gemi İnşası”, “Deniz Sporları”, “Balıkçılık” ile “Kentin Tarihi ve Kültürel Mekânları”, “Doğal Güzellikleri” ve “Toplumsal Yaşamı”nı birlikte aynı karede fotoğraflamaya yönelik olarak düşünüldü. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde meydana gelen kısıtlama ve yasaklar fotoğraf sanatçılarını da olumsuz etkiledi. Fotoğraf tutkunlarına zaman kazandırmak adına kontrollü normalleşme kapsamında 31 Mayıs olan son katılım tarihi, 1 Ekim Cuma gününe uzatıldı.

TFSF DESTEKLİ

Kısa adı TFSF olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından profesyonel olarak desteklenen yarışma, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde yürütülmekte olup yarışmanın yaklaşık 50 binin üzerindeki başta profesyonel kişiler ile kamuoyuna duyurulması, fotoğrafların dijital ortamda toplanması planlamaktadır.

BİRİNCİYE 5 BİN TL 

01 Ocak 2019-01 10 2021 tarihleri arasında Kocaeli sınırları içerisinde çekilen fotoğrafları kapsayan yarışmanın başvuru adresi ise; www.tfsfonayliyarismalar.org/ Öte yandan yarışmada Birincilik ödülü 5 bin TL (Plaket + Sertifika), İkincilik ödülü 3 bin TL (Plaket + Sertifika), Üçüncülük ise 2 bin TL ‘Plaket + Sertifika), Mansiyon Ödülü (3 eser) 500TL (Sertifika, Sergileme) (En fazla 30 eser) 200 TL (Sertifika) olarak belirlenmiştir.


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