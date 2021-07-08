Fotoğraf Yarışmasında Başvurular Devam Ediyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:59
Kısa adı TFSF olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından profesyonel olarak desteklenen yarışma, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde yürütülmekte olan yarışma; 01 Ocak 2019-01 Ekim 2021 tarihleri arasında Kocaeli sınırları içerisinde çekilen fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın başvuru adresi ise şu şekilde; www.tfsfonayliyarismalar.org/ Yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL (Plaket + Sertifika), İkincilik ödülü 3 bin TL (Plaket + Sertifika), Üçüncülük ise 2 bin TL (Plaket + Sertifika), Mansiyon Ödülü (3 eser) 500TL (Sertifika, Sergileme) (En fazla 30 eser) 200 TL (Sertifika) olarak belirlendi. Son başvuru tarihi ise 1 Ekim Cuma günü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×