banner426
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fotoğraf Yarışmasında Başvurular Devam Ediyor

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlenen “İki Deniz Bir Şehir” konulu yarışmanın başvuruları devam ediyor.

Fotoğraf Yarışmasında Başvurular Devam Ediyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:59

 Kısa adı TFSF olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından profesyonel olarak desteklenen yarışma, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde yürütülmekte olan yarışma; 01 Ocak 2019-01 Ekim 2021 tarihleri arasında Kocaeli sınırları içerisinde çekilen fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın başvuru adresi ise şu şekilde; www.tfsfonayliyarismalar.org/ Yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL (Plaket + Sertifika), İkincilik ödülü 3 bin TL (Plaket + Sertifika), Üçüncülük ise 2 bin TL  (Plaket + Sertifika), Mansiyon Ödülü (3 eser) 500TL (Sertifika, Sergileme) (En fazla 30 eser) 200 TL (Sertifika) olarak belirlendi. Son başvuru tarihi ise 1 Ekim Cuma günü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAMAN DERBENT ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ İNCELEDİ KOCAMAN DERBENT ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ İNCELEDİ
Birbirinden Anlamlı 9 Şarkı Birbirinden Anlamlı 9 Şarkı
Darıca’nın çocukları büyüledi! Darıca’nın çocukları büyüledi!
MUSTAFA ÇİFTCİ: YAZMAK KENDİNİ TANIMAKTIR MUSTAFA ÇİFTCİ: YAZMAK KENDİNİ TANIMAKTIR
ESKİ-YENİ ÇATIŞMASI MİMARİDE DE KAYIPLAR YAŞATIYOR ESKİ-YENİ ÇATIŞMASI MİMARİDE DE KAYIPLAR YAŞATIYOR
İskoliye Sanat geceleri başlıyor İskoliye Sanat geceleri başlıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOCAMAN DERBENT ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ İNCELEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sultan II.Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Hikmetiye...

Haberi Oku