Fotoğraf Yarışmasında Başvurular Devam Ediyor

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlenen “İki Deniz Bir Şehir” konulu yarışmanın başvuruları devam ediyor.

Kısa adı TFSF olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından profesyonel olarak desteklenen yarışma, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde yürütülmekte olan yarışma; 01 Ocak 2019-01 Ekim 2021 tarihleri arasında Kocaeli sınırları içerisinde çekilen fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın başvuru adresi ise şu şekilde;