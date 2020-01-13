“Gamonya: Hayaller Ülkesi” filmi izleyiciyle buluştu

Tüm Türkiye’de aynı anda seyirciyle buluşan filmin ilk gösterimi de Kocaeli Başiskele ilçesindeki Symbol AVM’nin içerisinde yer alan Cinemarine sinemasında gerçekleşti. Yapılan gösterime film ekibi, oyuncular, kent protokolü, çocuklar ve aileleri katıldı.

İLK GÖSTERİME YOĞUN İLGİ

Ailelerin çocuklar ile birlikte yoğun ilgi gösterdiği filmin ilk gösterimine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın ve çocukları, Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman eşi ve oğlu, daire başkanları ve çocukları, filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, Berat Efe Parlar ve Eda Döğer başta olmak üzere rol alan çocuk oyuncular ile Kocaelili çocuklar ve aileleri geldi.

FİLM FANTASTİK MACERA TÜRÜNDE

Film, özel olarak hazırlanmış dekoru ve kostümlerinin yanı sıra heyecan verici hikayesi ile hem çocukları hem büyükleri sihirli bir dünyaya götürüyor. Fantastik macera türündeki ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’nde ‘Güldüy Güldüy Çocuk’ ekibinin oyuncuları rol aldı. Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor. Film, bilmediği bir dünyada zorlu mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikâyesini konu alıyor.

ORMANYA’YI TÜM TÜRKİYE İZLEYECEK

Filmin çekimleri için Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan sette “Gamonya; Hayaller Ülkesi’’ en ince ayrıntısına kadar inşa edildi. BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından Ormanya içinde tüm çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açıldı. Orman Köy bölümünde çekilen film için hobbit evlerinin olduğu bölgeye set için kurulan evler de bu bölümde sergileniyor. Gösterime çıkan ve çocukların beğenisine sunulan filmle tüm Türkiye, Ormanya’nın güzelliklerine görecek.

