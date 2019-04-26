Gebze, Çoban Mustafa Paşa’yı andı!

Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı, Gebze Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çoban Mustafa Paşa Vakfı’nın ortaklaşa icra ettiği programa İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Müftüsü Orhan Örnek, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Yandık, Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Yoğun kalabalığın bulunduğu Çoban Mustafa Paşa’yı anma programı Beylikbağı Merkez Camii Müezzin Kayyımı Hasan Özkaraca’nın Kur’an tilaveti ile başladı.

‘’BU ESER 500 YILDIR DİMDİK AYAKTA’’

Kur’an tilavetinin ardından Gebze Müftüsü Orhan Örnek açılış konuşmasını yaptı. Öncelikle mübarek Cuma gününün hayırlara vesile olmasını dileyen Örnek, ‘’Bugün bu mübarek Cuma gününde hayırlı bir program icra edildi. Programın yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İki günlük bir program olacak. Yarın Çoban Mustafa Paşa Camii’nde saat 12.00’da kuran tilaveti yapılacak. Öğle namazını müteakip yemek ikramımız olacak. Programımıza hepiniz davetlisiniz. Gebze deyince akla Çoban Mustafa Paşa akla gelir, Çoban Mustafa Paşa denince ise Gebze. Diyanet İşleri Başkanlığı camileri gruplandırmıştır. Kocaeli genelinde tek A grubu camii Çoban Mustafa Paşa Külliyesidir. Çoban Mustafa Pasa bir zamanlar burada yaşamış ve ilçemize böyle nadide bir külliye bırakmış. 500 yıldır bu eser dimdik ayakta duruyor. İçeri girdiğiniz zaman camiden aldığımız hazzı başka yerde yakalamamız mümkün değil. Bizlerde bu eseri bizleri kazandıran Çoban Mustafa Paşa hazretlerini anmak onu tanımak için bu programı düzenledik. Aldığımız bilgilerle Çoban Mustafa Paşa Camiini görmenizi isterim. Bu konferans için 11. sınıfları seçtik ve bu anma programını geleneksel hâle getirmek istiyoruz. Konferansımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

GÜLFETTİN ÇELİK KONFERANS VERDİ

Gebze Müftüsü Orhan Örnek’in konuşmasının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik Gebze tarihi ve Çoban Mustafa Paşa Camiini tanıtan konferans gerçekleştirdi. Çelik, ‘’Çoban Mustafa Paşa Camii, Osmanlı sisteminde ne varsa tamamını içine alan bir külliye. 16. Yüzyıl Osmanlı ulaşımında 3 ana yol var. Böylesi bir bütünlük tarihte ilk defa ortaya çıkmıştı. 50 km aralıklarla çok sayıda kervansaray inşa edildi. Gebze’ye gelen kervanlar Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde dinlenirler. Külliyeler o zamanların her şeyi. İçinde tüm ihtiyaçları barındıran yerlerdir’’ şeklinde konuştu. Çoban Mustafa Paşa, ölüm yıldönümünde düzenlenen konferansta katılımcılara tanıtılarak büyük bir kalabalığın katılımıyla anıldı. Anma Programı yarın saat 12.00’da külliyede verilecek kuran tilavetinin ardından yemek ikramı ile sonlanacak.