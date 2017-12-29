Gebze, kültür ve sanatın merkezi oldu





Gebze Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından GKM, İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerinde düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri, Gebzelilerden yoğun ilgi ve talep görüyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatıyla düzenlenen anketlerden gelen veriler dikkate alınarak hazırlanan programlar her kesime ve yaşa hitap ediyor. 2017 kültür-sanat etkinlikleri sezonunda birçok ünlü ismi ve grubu ağırlayan GKM, İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi bölgenin kültür ve sanatın merkezi haline geldi.



GEBZELİLERDEN İLGİ BÜYÜK

Altyapı ve üstyapı yatırımlarında olduğu gibi kültür ve sanat etkinliklerinde de vatandaşların ve gençlerin beğeni ve taleplerine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Köşker, “Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de vatandaş odaklı hizmet temel ilkemiz” diye konuştu. Etkinlikleri yakından takip eden ve Gebzelilerle birlikte izleyen Başkan Köşker, “Geçtiğimiz yıl kültür sanat sezonunu açarken kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptık. Vatandaşlarımızın Gebze’de görmek ve dinlemek istedikleri isimleri ve programları tespit ettik. Onların talep ve beğenilerine uygun her kesime ve her yaşa hitap eden nitelikli programlar düzenliyoruz. Gebzelilerin kültür-sanat etkinliklerine olan yoğun ilgisi daha önceki yıllarda sadece GKM’de düzenlediğimiz programları İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezinde de yapma kararı almamızda etkili oldu.



ETKİNLİKLER HIZ KESMEDEN SÜRECEK