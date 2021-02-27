Gebze Millet Bahçesi'ne Galericiler Sitesi Yapılmamalı

Çevre ve Şehirlik Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi alanına Galericiler Sitesi yaptırmamalı...

Yetkilileri göreve davet ederek bu konunun ciddiyetinin, bir an önce farkına varılması gerekiyor. Kentimizde olası bir doğal afet sonucu, vatandaşların toplanabileceği bir acil durum merkezine ihtiyaç var. Hem Gebze hem de burada yaşayan vatandaşlar böyle bir afete hazır değil. Felaketler yaşanmadan önlemimizi almamız gerekiyor.

Çevre Bakanı ile ilgili daha önce yazdığım yazının bir bölümünü sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Bu konuyu mümkün olduğu kadar gündemde tutmaya devam edeceğim. Yeni bir gelişme yaşanması sonucunda yine buradan siz değerli okuyucularım ile paylaşarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Gebze'nin ve Gebzeli vatandaşların hak ettiği değeri kazanabilmesi için gazeteci ve belgeselci olarak yıllardır hizmet ediyorum. Ömrümüz yettiği kadar yazmaya devam ederek, geleceğe bilgi ve belge bırakmak istiyorum. Paylaştığımız fikirlerimiz ve yaptığımız önerilerimiz ile Gebze'ye ve Gebzeli vatandaşlara faydalı olmak arzusundayım. Kentimizin ticari alanlara değil, kamu yararına yapılan yerlere ihtiyacı var. Unutmayalım, makam ve mevkiler geçici, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek...

Belgeselcinin Not Defteri köşemde daha önceden de ifade ettiğim gibi Gebze'nin Galericiler Sitesi'ne değil, AFAD Merkezi'ne ihtiyacı var. Daha önce kaleme aldığım makalemi yeniden okuyalım...

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Gebze'nin Önceliği AFAD Merkezi

Kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de en fazla Gebze bölgesinden para kazanıyor. TOKİ'ye göre, Gebze’nin taşı toprağı altın oldu. Gebze Kirazpınar bölgesinde binlerce konut yaptı, sattı. Gebze şehir merkezi yetmediği gibi Dilovası Köseler ile Tepeköy arasına binlerce konut yaptı ve yapmaya devam ediyor.

TOKİ şimdide bölgemizin en değerli yerlerinden birisi olan Dilovası Tavşancıl bölgesine deniz ve köprü manzaralı lüks konutlar yapmak için harekete geçti.

Bölgemizden büyük para kazanan TOKİ, bölgemize hangi sosyal ve kültürel hizmeti yaptı? En önemlisi kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, on binlerce konut yapıp satarak, para kazandığı Gebze bölgesine depremle ilgili hangi sosyal hi̇zmetleri̇ yaptı?

Gebze bölgesini en önemli ihtiyaç ve sorunu, deprem başta olmak üzere sanayi yangınlarına karşı çok önemli yatırımlar yapılması gerekiyor.

Gebze bölgesine çok acil deprem ve sanayi yangınları başta olmak üzere doğal afet ve depremlere müdahale edecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezine ihtiyaç var.

Gebze, Dilovası ve Çayırova bölgesinde kimyasal üretim yapan fabrikalar, kimyasal depolama tankları, petrol dolum tesisleri, Gebze ve Dilovası açıklarında demirlemiş petrol ve kimyasal madde yüklü gemiler bölgemizin ne kadar büyük bir risk ve tehlike altında olduğunu gösteriyor. Gebze bölgesi, adeta patlayacak bomba üstünde. 17 Ağustos depreminde Petkim'de yaşanan yangını hiç unutmadık. Petkim’in patlamasından korkan Körfez halkı köylere kaçtı. Petkim'deki patlamalar, Gebze'den duyuluyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Dilovası Kimya Organize Sanayi bölgesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın günlerce konuşuldu. Kimyasal yangından sonra bölge insanı olarak zehir soluduk.

Deprem gerçeği sürekli gündemde, uzmanlar ve bilim adamlarının sürekli uyardığı büyük İstanbul depreminden en çok Gebze bölgesi etkilenecek.

Gebze bölgesindeki kimya ve petrol dolum ve üretim tesisleri nasıl etkilenecek, hiç düşündük mü?

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Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan'ın Gebze Askeri Kışlası sorusuna Bakan ne cevap verdi?

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Kocaeli Gebze’deki Askeri Kışla’nın akıbeti ile ilgili verdiği soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu bölgenin bir kısmının “Galericiler Sitesi olarak planlandığı” cevabını verdi.

Galericiler Sitesi

Bakanlıktan gelen cevabı kamuoyuyla paylaşan Tarhan: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergesi karşılığında Bakanlık, bu bölgenin yaklaşık 650 dönüm olduğunu, Gebze Millet Bahçesi için 393.790 m² alan ayrıldığını, Gebze Millet Bahçesi ve çevresine yönelik hazırlanan imar planı kapsamında yaklaşık 10.000 m²’lik ticari alan, Galericiler Sitesi kullanımlı toplu işyeri olarak planlandığını belirtmiştir. Millet Bahçesi adıyla bu bölgenin bir kısmı Galericiler Sitesi olarak değerlendirilecek. Bakanlığında onayladığı üzere kamu yararına değerlendirilmesi gereken yerler ticari alana dönüştürülüyor. Askeri Kışla’yı dahi rant elde etme aracı olarak kullanıyorlar” diyerek eleştiride bulunmuştur.

Konut yapılmayacak

Bakanlığın verdiği cevap üzerine sözlerini sürdüren Tarhan: “Bakanlık 650 dönüm olan Gebze Askeri Kışlası’nın 393.790 m²’si Gebze Millet Bahçesi, 10.000 m²’si ise Galericiler Sitesi olacak ve bu alana konut yapılmayacak cevabını verdi. Ancak geri kalan 246.000 m²’lik alanın ne olacağına dair somut bir yanıt vermemiştir. Burada geri kalan ve ne yapılacağı kamuoyuyla paylaşılmayan bu alanın akıbeti belirsizliğini korumaktadır. Söz konusu alanın ne için ve nasıl değerlendirileceğinin kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Bakanlığı bu konuda halkı doğru ve şeffaf bir biçimde bilgilendirmeye davet ediyoruz” dedi.