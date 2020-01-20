Gebze TDED'den AVM'de Kitap Okuma Etkinliği

Düzenlenen kitap okuma etkinliği ile insanlara kitap okuma farkındalığı kazandırmayı hedeflediklerini belirten şube başkanı Musa Yaşaroğlu, insanların takdirleriyle karşılaştıklarını ve onların da gönüllü olarak Gebze bisiklet kulübü, TÜGVA Gebze şubesi, 41 Genç 41 Gelecek Projesi öğrencileri, KENT-KA, KOŞYAZ Platformu, Gebze Trabzonlular Derneği gibi farklı yerlerden STKların da katıldıklarını belirtti.
Yaşaroğlu, etkinliğe katılarak bizlere destek veren Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik'e, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Gebze Gençlik Merkezi müdürü Köksal Turan hocalarımıza, MÜSİAD Gebze şube başkanı Serkan Beyaz'a, Lunapark ve oyuncak forma sahibi Özcan Dal'a,Merve Baş'a Ayşe Öğünç İngilizce dersi öğrencilerine hassaten teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinlik için çaba sarf eden Gebze Center yönetimine ve TDED Gebze ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Gebze ve bölge ilçelerimizde kültürel değerler üreterek şehre anlam katmaya devam edeceğiz." diye ekledi.