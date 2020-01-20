Gebze TDED'den AVM'de Kitap Okuma Etkinliği

Gebze Center AVM'de, bu yıl 10.su düzenlenen kitap fuarında her geçen gün Gebze'de yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Gebze Şubesi "Biz Her Yerde Okur'uz" sloganıyla AVM'nin her katında kitap okudu.

Düzenlenen kitap okuma etkinliği ile insanlara kitap okuma farkındalığı kazandırmayı hedeflediklerini belirten şube başkanı Musa Yaşaroğlu, insanların takdirleriyle karşılaştıklarını ve onların da gönüllü olarak Gebze bisiklet kulübü, TÜGVA Gebze şubesi, 41 Genç 41 Gelecek Projesi öğrencileri, KENT-KA, KOŞYAZ Platformu, Gebze Trabzonlular Derneği gibi farklı yerlerden STKların da katıldıklarını belirtti.