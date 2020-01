Gebze TDED'den AVM'de Kitap Okuma Etkinliği

Gebze Center AVM'de, bu yıl 10.su düzenlenen kitap fuarında her geçen gün Gebze'de yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Gebze Şubesi "Biz Her Yerde Okur'uz" sloganıyla AVM'nin her katında kitap okudu.