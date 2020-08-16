Gebze’de Ay Işığında Kültür Sanat

Eskihisar Kalesi’nde başlatılan kültür sanat programları Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları ile devam ediyor.

Tarihi Eeskihisar Kalesi'ndeki kültür sanat etkinliklerine Gebzelilerin ilgisi artarak devam ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak sürdürülen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamlarının son konuğu Hatice Kübra Tongar oldu. Aile danışmanı ve çocuk gelişim uzmanı Hatice Kübra Tongar’ın keyifli sohbetine konuk olan Gebzeliler programa aileleriyle birlikte katıldı. Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle; pandemi döneminde çocuklarla aile içi iletişiminde yaşananlar ve değişikler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.



