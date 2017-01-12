KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE'DE KÜLTÜR SANAT!

Gebze Kültür Merkezi'nde "Bahriyeli Yarim Var" tiyatro oyunu sahnelendi.

GEBZE'DE KÜLTÜR SANAT!

12 Ocak 2017 Perşembe 11:58

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi Salonu'nda bir araya geldi.

Burada sahnelenen "Bahriyeli Yarim Var" isimli tek perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu, izleyicilerce beğeniyle karşılandı.

Geleneksel Türk tiyatrosu motifleriyle süslenmiş komedi türündeki oyun sırasında salonda kahkahalar eksik olmadı.

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, bu hafta sonu "Buz Devri Büyük Çarpışma" çocuk sinema filmi ile devam edecek. Film, cumartesi ve pazar günü saat 12.00 ve 14.00'te iki seans halinde izleyiciyle buluşacak. 

KOCAELİ (AA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Kültür SanatEtlinlikTiyatroKomediGebze BeledyesiFilmSinemaGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜPRAŞ TİYATRO KULÜBÜ, EĞİTİM YARARINA SAHNE ALDI! TÜPRAŞ TİYATRO KULÜBÜ, EĞİTİM YARARINA SAHNE...
İki yazardan imza günü! İki yazardan imza günü!
Yöresel Yemek Yarışması! Yöresel Yemek Yarışması!
Cem Adrian Yarın Sahnede! Cem Adrian Yarın Sahnede!
Karadeniz müziğine doyacağız! Karadeniz müziğine doyacağız!
Gürkan Kubilay Gebze'ye Geliyor! Gürkan Kubilay Gebze'ye Geliyor!
Yukarı Çık

TÜPRAŞ TİYATRO KULÜBÜ, EĞİTİM YARARINA...
TÜPRAŞ Genel Müdürlük ve İzmit Rafinerisi Sosyal Etkinlik Kulüpleri Tiyatro Kulübü, “Deliler Evi”...

Haberi Oku