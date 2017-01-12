GEBZE'DE KÜLTÜR SANAT!

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi Salonu'nda bir araya geldi.

Burada sahnelenen "Bahriyeli Yarim Var" isimli tek perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu, izleyicilerce beğeniyle karşılandı.

Geleneksel Türk tiyatrosu motifleriyle süslenmiş komedi türündeki oyun sırasında salonda kahkahalar eksik olmadı.

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, bu hafta sonu "Buz Devri Büyük Çarpışma" çocuk sinema filmi ile devam edecek. Film, cumartesi ve pazar günü saat 12.00 ve 14.00'te iki seans halinde izleyiciyle buluşacak.



KOCAELİ (AA)