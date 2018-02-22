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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebze’de Tıp semineri

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Mustafa Çiftçi “Geleneksel Tıp Mizaca Göre Beslenme” konulu sağlık semineri ile Gebzelilerle bir araya geldi.

Gebze'de Tıp semineri

22 Şubat 2018 Perşembe 14:20

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Mustafa Çiftçi, “Geleneksel Tıp Mizaca Göre Beslenme” konulu sağlık semineri ile Gebzelilerle bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonunda gerçekleşen programda, Dr. Mustafa Çiftçi insanların doğum tarihlerinin, sağlığından karakterine kadar her yönden etkilediğini ifade etti.


4 ÇEŞİT MİZAÇ VARDIR

Dr. Mustafa Çiftçi insanların doğum tarihleri ve saatlerine göre 4 çeşit mizaç olduğunu, bunların insanların tüm hayatında gözlendiğine dikkat çekti. Dr. Çiftçi, “Bunlar Safravi (Ateş), Demevi (Hava) Balgami (Su), Sevdavi (Toprak)olarak üç başlık altında isimlendirilir. İnsanların bu gruplar içerisinde tüm özelliklerinden bir kısmına sahiptir. Fakat bazıları daha belirgindir ve baskındır. İnsanların bu özellikleri doğrultusunda beslenme alışkanlıklarını da şekillendirebilmekte. Bu sebeple insanın öncelikle kendi vücudunu iyi tanıması çok önemli” dedi.


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