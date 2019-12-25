Gebze'de Türk Macar İlişkileri Konferansı Hünkar Çayırına Anlamlı Ziyaret

Gebze Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü İle Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Doç. Dr. Şefaattin Deniz hocanın düzenleme kurul başkanlığında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın Türk Macar ilişkileri konulu konuşması Gebze Kültür Merkezini dolduran öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Tarihçi Yazar Resül Orman’ın büyük çabaları ile gerçekleşen Türk Macar ilişkileri Konferansında konuşan Mimar Sinan Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın konuşmaları sayesinde öğrenciler ayrıntılı bilgi edindiler.

Gebze Kültür Merkezinde, Tarihçi Yazar Resül Orman’ın moderatörlüğünde dün gerçekleştirilen Türk Macar ilişkileri ile ilgili konferanstan sonra Gebze Hünkar Çayırı’nda inceleme yapıldı. Gerek konferans ve gerekse Hünkar Çayırı’ndaki kültür gezisi gazetemiz www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı.

Mimar Sinan Üniversitesi rektör yardımcısı Süleyman Kızıltoprak, Hünkar Çayırı ile ilgili önemli açıklamalar yaparak “burayı herkesin ziyaret etmelidir” dedi.

Resül Orman’dan Teşekkür

Programla ilgili bir açıklama yapan tarihçi yazar Resül Orman “Program öncesi ve sonrasıyla desteklerini eksik etmeyen düzenleme kurulunun diğer kıymetli üyeleri Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Belediyesi Kültür Müdürü Carullah Recai Er ve Kültür Müdürlüğü ailesine, Gazeteci Yazar İsmail Kahraman, Eğitimci Yazar Osman Taşkın, Eğitimci Yazar İbrahim Erdem, İlknur İrtegün teşekkürü bir borç biliyorum”. Dedi.

