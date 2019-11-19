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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki seans “Kitapçı Dede” isimli çocuk tiyatrosu Gebzeli çocuklar için sahnelendi.

Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

19 Kasım 2019 Salı 09:31

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki seans “Kitapçı Dede” isimli çocuk tiyatrosu Gebzeli çocuklar için sahnelendi. Gebze Kültür Merkezini dolduran çocuklar tiyatro gösterisi sırasında oldukça keyifli anlar yaşadı. Eğlendirici olduğu kadar eğitici ve öğüt verici olan tiyatro gösterisini çocuklar büyük bir dikkatle izledi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikler 23 Kasım Cumartesi günü “Karagöz Yazıcı” isimli tiyatro gösterisiyle devam edecek. Saat 12:00 ve 15:00’de iki seans sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu gösterisini tüm çocuklar davetli. 

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