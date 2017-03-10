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Gebzeliler Bu Etkinlikler Kaçmaz !

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde birbirinden farklı etkinlikler yine bir arada...

Gebzeliler Bu Etkinlikler Kaçmaz !

10 Mart 2017 Cuma 11:42

 "Cesur Kahraman Ejderha Büyüsü" Animasyon Çocuk Sineması 12 Mart Pazar 1. seans 11.30- 2. seans 13.30- 3.seans 15.30
Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde çocuklar için gösterime giriyor. Sakın Kaçırmayın.



Çocuk filminin yanı sıra yetişkinler içinde Başrollerinde Tolga Çevik ve kızı'nın oynadığı ''Sen Benim Herşeyimsin'' adlı sinema filmi  ücretsiz gösterime girecek.


Bu  akşam  usta isim Ali Poyrazoğlu Ödünç Yaşamlar isimli oyunuyla 1 Nisan  akşamı  ise Sumru Yavrucuk Shirley ile karşımızda olacak. Bu iki önemli ismin oyunları için bilet satışı sürerken bilet fiyatları alt kat 40 TL, üst kat ise 30 TL olarak belirlendi. Bilet almak isteyenler Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi gişesine uğrayabir.
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