Gebzeliler Bu Etkinlikler Kaçmaz !
Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde birbirinden farklı etkinlikler yine bir arada...
Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde çocuklar için gösterime giriyor. Sakın Kaçırmayın.
Çocuk filminin yanı sıra yetişkinler içinde Başrollerinde Tolga Çevik ve kızı'nın oynadığı ''Sen Benim Herşeyimsin'' adlı sinema filmi ücretsiz gösterime girecek.
Bu akşam usta isim Ali Poyrazoğlu Ödünç Yaşamlar isimli oyunuyla 1 Nisan akşamı ise Sumru Yavrucuk Shirley ile karşımızda olacak. Bu iki önemli ismin oyunları için bilet satışı sürerken bilet fiyatları alt kat 40 TL, üst kat ise 30 TL olarak belirlendi. Bilet almak isteyenler Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi gişesine uğrayabir.