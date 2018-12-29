18 kişilik koroda bulunan Yunus Gökoğlan, Sonay Sevinç ve Ömer Demir izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yunus Gökoğlan, “Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var” türküsüyle Karadeniz rüzgârı estirirken, Sonay Sevinç ise “Oy Benum Sevduceğum” ve Ömer Demir de “Gönül Dağı” türküleriyle Anadolu esintileri sundu. Son olarak koro şefi Zeki Aytekin de Diyarbakır yöresine ait “Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola” türküsüyle dinleyenleri mest etti. Programda ayrıca sahneye çıkan folklor grubu, katılımcılara gösteri sundu.
Gebzeliler Mest Oldu!
Engelsiz Sanat Topluluğu’nun Türk Halk Müziği Korosu, Gebze’de verdiği konserle dinleyicileri mest ederken konser sonunda ayakta alkışlandı.