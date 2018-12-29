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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebzeliler Mest Oldu!

Engelsiz Sanat Topluluğu’nun Türk Halk Müziği Korosu, Gebze’de verdiği konserle dinleyicileri mest ederken konser sonunda ayakta alkışlandı.

Gebzeliler Mest Oldu!

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:23

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Engelsiz Sanat Topluluğu’nun Türk Halk Müziği Korosu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konser verdi. Düzenlenen konserde Kocaeli’nin farklı ilçelerinde farklı meslek gruplarına mensup 18 engelliden oluşan koro, dinleyenleri büyüledi. 2018 yılı şubat ayında kurulan Engelsiz Sanat Topluluğu’nun 7 aylık çalışmalarına 11 kişilik orkestra da eşlik etti.  Konsere Gebzelilerin ilgilisi yoğun oldu.


18 kişilik koroda bulunan Yunus Gökoğlan, Sonay Sevinç ve Ömer Demir izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yunus Gökoğlan, “Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var” türküsüyle Karadeniz rüzgârı estirirken, Sonay Sevinç ise “Oy Benum Sevduceğum” ve Ömer Demir de “Gönül Dağı” türküleriyle Anadolu esintileri sundu. Son olarak koro şefi Zeki Aytekin de Diyarbakır yöresine ait “Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola” türküsüyle dinleyenleri mest etti. Programda ayrıca sahneye çıkan folklor grubu, katılımcılara gösteri sundu.

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