KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebzelilerden Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç “Can Veren Pervaneler” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu.

Gebzelilerden Hayati İnanç'a yoğun ilgi

27 Kasım 2019 Çarşamba 09:18

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

SÖZ ÖZE DÖNÜŞÜR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Davete icabet ettiniz kıymetli vakitlerini ayırıp buraya geldiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün Hayati İnanç hocamızın sohbetini dinleyeceğiz. Sözün sözde kaldığı anlar olur. Bazen de söz öze dönüşür can da canan olur, hayat bulur ve Rabbimizin bize asıl görev yüklediği hakkıyla kul hakkıyla ümmet olma yolunda bize rehber olur. Ben sohbetimizin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize geldiğiniz iççin tekrar teşekkür ediyor, Allah’a emanet ediyorum” dedi.

GELDİK UĞRADIK GİDİYORUZ

Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç verdiği konferansında, “Dünyayı fazla sevmeyin. Çok sevilecek bir yanı yok. Geldik uğradık geçiyoruz. Dünya üstüne giderseniz nazlanır, canınızı okur sonra. Gölge gibidir kovalarsanız yakalayamazsınız, kaçarsanız kovalar. Kalp Allah evidir oraya dünyayı koymayın” dedi. Konferansın sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç’a güzel sohbeti için teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.





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