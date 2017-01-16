KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebzeli'lere Nefes Eğitimi!

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy İstasyon Bilim ve sanat Merkezinde “Nefes Yönetimi” konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Gebzeli'lere Nefes Eğitimi!

16 Ocak 2017 Pazartesi 13:18

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy İstasyon Bilim ve sanat Merkezinde “Nefes Yönetimi” konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Seminere Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Serbest Dalış branşında 8 resmi dünya rekoru bulanan Ulusoy, insanın nefesini kontrol edebilmesinin önemine değindi. Ulusoy, “Nefes var ise hayat var. Nefes bittiği anda hayata anlam katan hiç bir şey kalmadığını anlıyoruz. Hayat nefes ile başlıyor ve nefes ile son buluyor. Yani aldığımız her nefes aslında bizi Yaratan’a biraz daha yaklaştırıyor.

KALİTELİ YAŞAM KALİTELİ NEFESTE


Nefes alırken nefes aldığımızı farkında olmalıyız. Alacağımız bir sonraki nefesi daha kaliteli hale getirmeliyiz ve bunu her seferinde tekrarlarsak kaliteli bir yaşamında kapılarını kendimize açmış oluruz. İnsanın normalde alması gereken nefes dakikada 12, fakat dünya ortalaması dakikada 17 nefes olarak çıkıyor. Buda şu anlama geliyor biz farkında olmadan günde 23 bin defa fazladan nefes alıyoruz. Bu ne anlama geliyor, dünya nefes almayı bilmiyor. Bunu gün, hafta, ay, yıl, bir ömür boyu düşüne bilirsiniz” ifadelerini kullandı. Ulusoy seminerinde dinleyicileri ile nefes egzersizleri de gerçekleştirdi. 

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