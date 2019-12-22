GEBZE’NİN TURİZMİ ÖNE ÇIKACAK 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü sonrasında Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’e makamında ziyaret eden Yamen, Gebze’nin tanıtımı, turizmi ve tarihiyle ilgili neler yapılması gerekir noktasında fikir alışverişinde bulundu.TURİZME KAZANDIRILACAK İl Müdür vekili Ercan Yamen, ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Başkana hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yamen, Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı il müdürleri toplantısında Gebze ile ilgili projelerini sunmuştu. Bunların bir an önce hayata geçirilebilmesi için neler yapılması ve birlikte nasıl hareket edilmesi noktasında Başkan Büyükgöz ile istişarede bulundu. Oldukça faydalı geçen ziyaret sonunda Gebze’nin tarih kültür ve turizm değerlerinin yerli ve yabancı turistlere tanıtımı ile ilgili ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.GEBZE TURİZM ÇALIŞTAYI Yamen’in ikinci adresi Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler oldu. Samimi buluşmada Başkan Çiler, kısa adı GTO olan Gebze Ticaret Odası’nın yapmış olduğu hizmet ve yeniliklerden söz etti. Ardından yine Gebze’nin tanıtımı için nasıl birlikte hareket edilmesi noktasında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yapılacak birçok çalışmanın olduğu dikkat çekti ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gebze Ticaret Odası iş birliğinde bölgede bir Gebze platformu oluşturularak, Turizm Çalıştayı yapılmasına karar verildi. Başkan Çiler, özellikle bundan sonra teknolojik imkanları da kullanarak kentlerimizi akıllı şehirlere hazırlamak gerektiğine dikkat çekti.HÜNKAR ÇAYIRINDA Ziyaretlerin ardından Yamen Gebze bölgesinin tarihi yerlerinde incelemeler gerçekleştirdi. Hünkâr Çayırı’nda; Tarihi Hünkâr Çeşmesi, Namazgah Anıt ve Hünkâr Çayırı’nda incelemelerde bulundu. Daha sonra Eskihisar’da ünlü müzeci ve ressam Osman Hamdibey’in evi ile mezarını ziyaret etti. Müze ve resimhane bölümünde inceleme yaptı. Buradan da Tarihi Eskihisar Kalesi’ne geçti.TARİHİ YERLERDE İNCELEME Bilindiği gibi Eskihisar Kalesi Ercan Yamen’in, il kültür müdürü olduğu dönemde Berikap A.Ş sponsorluğunda bakanlık oluru alınarak bölgede; ışık, ses ve sahne düzenlemesi yapılmıştır. Daha sonra kalede, müze denetiminde yapılan kazıda kumandanlık binasının altında su deposu ortaya çıkmıştır. Yamen, Kalenin Gebze ve çevresinde bulunan su altı zenginliklerimizi korunarak saklanacağı bir mekân olarak müze düzenlemesinin yapılabileceği de söyledi.DİĞER İLÇELERDE DE YAPILACAK Gebze turu, Çanakkale Savaşlarında çok önemli yeri olan ve İngilizler tarafından bombalanan tarihi Eskihisar Demir yolu köprüsü ile TÜBİTAK’ın içinde yer alan Hannibal Anıt Mezarı’nda incelemelerle devam etti. Ziyaretler sonucu ilçe adına güzel işlerin yapılacağı ve bölgenin turizme yeniden kazandırılması ile ilgili çok önemli notlar alındı. Öte yandan önümüzdeki 2020 ocak ayında Dilovası’nda benzeri gezi düzenlenecek. Süreç içerisinde de bu tip organizasyonlar diğer ilçelerle de devam edecek.