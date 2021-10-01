GEKBUZE ŞİİR AKŞAMLARI BAŞLIYOR

14 Mart 2020'de yapmak için ilana çıkılan, pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalınan şiir akşamları kaldığı yerden devam ediyor.

Gebze Sultanorhan Mahallesi’ndeki dernek merkezinde faaliyetlerini devam ettiren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi koronavirüs sebebi ile girilen karantina günlerinin ardından 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte kapılarını gençlere ve müdavimlerine açmıştı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şube Başkanı Musa Yaşaroğlu “Yeniden Bismillah! TDED Gebze şubemiz zor günlerin ardından yeniden kapılarını açtı çok şükür.” Diyerek yaptığı açıklamanın ardından bölgeye prestij getirecek yeni etkinliğin de duyurusunu yaptı.

TDED Kocaeli Şubesi’nin bölgemize kültürel bir sıçrama yaşatacak olan GEKBUZE ŞİİR AKŞAMI’nı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve destekleyen sponsorlar ile 9 Ekim Cumartesi günü 19.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Şiirin ve edebiyatın kalbi ekim ayında Gebze’de atacak. Şiirimize ruh katmış birbirinden kıymetli şairlerin şiirlerini edebiyata gönül verenler için seslendirecek.

Dernek tarafından liseliler arasında düzenlenen “O Şiir Sensin” yarışmasının ödül töreni de aynı program içinde yapılarak sahiplerini bulacak.

Programa İsmail Kılıçarslan, Betül Zarifoğlu, Mustafa Uçurum, Bahattin Türetken, Kamil Çakır, Harun Yakaer, Ayşenur Ak, Eray Sarıçam, Hacer Alioğlu, Rabinanur Tonlak, Ahmet Yıldırımtepe, Burak Şimşek, Yahya Çerkez ve Ali Osman Güney katılacak.