Geleceğin Sanatçılarının Festivali

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kısa Film Festivali'nin galası yapıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gecesinde ödüller de takdim edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kent protokolü katıldı. Ünlü oyuncular Serdar Gökhan, Tamer Karadağlı, Wilma Elles ve Tutku Topaç da programın özel konukları arasındaydı.

Programa katılan misafirler adeta Yeşilçam geçidinden geçerek gala programının düzenlendiği alan ulaştı. Eski film afişleri ile nostaljinin de oluşturulduğu programda, Adile Naşit’in, Münir Özkul’un siluetlerinin yer aldığı fotoğraf çekim alanları da büyük ilgi gördü.

En iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ödüllerinin verildiği ünlü isimler, düzenlenen festivalin ve gençlere verilen eğitimin önemine vurgu yaparak, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Ödülleri Kaymakam Kalkar, Başkan Söğüt ve Koordinatör Köktürk takdim etti. Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Ünlü yönetmen Avni Kütükoğlu’na da plaketi Başkan Söğüt takdim etti.

"Gençlerimizi sanatın içine çekmeyi amaçladık"

Gençleri sanata yaklaştırmak, farkındalıklarını geliştirmek için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Söğüt, "Kültür ve sanat alanında ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik. Kısa Film Festivali ile de gençlerimizi sanatın içine çekmeyi amaçladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ilçemizdeki okullardan öğrencilerimizi eğitime aldık. 22 öğrencimizle eğitimleri tamamladık, çekimleri gerçekleştirdik. Ülkemizin birçok noktasında böyle festivaller gerçekleştiriliyor. Bizimki farklı kılan ise yola gençlerimizle çıkmış olmamız oldu. Gençlerimizle el ele verdik, genç bir sinema etkinliği oluşturduk. Bugün de o emeğin sonucunu hep birlikte gördük. Tüm gençlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

5 ay süren eğitim süreci sonrasında öğrencilerden Rana Erdin (Yönetmen), Zeynep Tuana Dönmez (Oyuncu), Baran Yasin Bayrak (Oyuncu), Ebrar Çetindemir (Yönetmen),Şiyar Tenik (Oyuncu), İrem Hazal Dağdelen (Yönetmen), Batuhan Alemdaroğlu (Oyuncu), Yusuf İslam Kuçi (Oyuncu), Sıla Temel (Oyuncu), Barış Deniz’e (Oyuncu) plaket takdim edildi.







İHA