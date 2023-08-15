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Gençler bu festivalde buluşacak

Derince'de 5 gün boyunca düzenlenecek gençlik festivalinde Bora Duran ve Gökhan Birben sevenleriyle buluşacak.

Gençler bu festivalde buluşacak

15 Ağustos 2023 Salı 16:04

  
  Derince'de bu kez plaj voleybolu heyecanı yaşanacak. Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü'nün birlikte düzenleyecekleri Derince Gençlik Festivali’nde yer alan Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar devam ediyor. Harikalar Sahili’nde gerçekleşecek olan plaj voleyboluna kayıtlarda son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Sporcular, ödüllü olarak düzenlenecek büyük heyecana ortak olacak. 30 Ağustosta başlayacak ve 7 ayrı kategoride düzenlenecek olan organizasyona sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.  
 Derince Gençlik Festivali etkinlikleri bu yıl 5 gün boyunca sporseverleri ve gençleri bir araya getirecek. 30 Ağustos Çarşamba günü açılış müsabakalarının gerçekleşeceği turnuvada 31 Ağustos Perşembe günü eleme müsabakaları yapılacak. 1 Eylül Cuma günü yarı final heyecanının yaşanacağı turnuvada final müsabakaları ise 2 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Derince Gençlik Festivali’nin yaz okulları kapanışı çerçevesinde ise iki ayrı konser etkinliği düzenlenecek. 60 Evler Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan ilk konserde 2 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Bora Duran vatandaşlarla buluşacak. 3 Eylül Pazar günü ise saat 20.00’de  Gökhan Birben sahne alacak. 


İHA
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