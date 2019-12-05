Gençler Bu Yarışma Tam Size Göre

Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği Hereke’de Ödüllü İlmihal Yarışması düzenliyor. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yarışmada Ortaokul ve Lise öğrencileri iki kategoride yarışacaklar. Birinciye 750, ikinciye 500 üçüncüye 400 tl ve kitap seti verilecek yarışmada toplam 3 bin 300 tl ve altı kitap seti ödül verilecek.

YARIŞMA HEREKE BÖLGESİNDE YAPILACAK

Ödüllü İlmihal Yarışmasına Hereke bölgesindeki okullarda eğitim gören veya Hereke’de ikamet edip bölge dışındaki bir okulda eğitimine devam eden Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında yapılacak. Hereke’deki okullarda eğitim gören öğrenciler yarışmaya kendi okullarından başvuracaklar, bölge dışında okuyan öğrenciler ise Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği merkezinde alacakları başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılabilecekler.

ÖĞRENCİLERE KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK

Ödüllü İlmihal Yarışmasında başvurular 6 Aralık’a kadar sürecek. Öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Seyfettin Yazıcı ve Lütfi Şentürk tarafından hazırlanan “İslam İlmihali” kitabı 27 Aralık’a kadar okuyup 28 Aralıkta sınava girecekler. Çoktan seçmeli olarak düzenlenecek sınavda öğrencilere 80 soru sorulacak. Sınav Hereke ve Yukarı Hereke’de bulunan iki okulda yapılacak.

ÖDÜLLER MEKKE’NİN FETHİ PROGRAMINDA VERİLECEK

Sınav sonuçları 31 Aralık’ta Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Sınavda dereceye giren öğrencilere ödülleri 31 Aralık akşamı Yukarı Hereke Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Mekke’nin Fethi programından verilecek.