Gençler Geleceğimizdir, Onlara Sahip Çıkalım!

http://www.gebzegazetesi.com/gencler-gelecegimizdir...
Gençlerimize sahip çıkıp onları ne kadar anlıyoruz? Gençler bulundukları yerleri ne kadar tanıyor? Gençleri anlayabiliyor muyuz? Gençler geleceğimiz, her şeyimizdir...
İstanbul Şehir Üniversitesi, Gebze Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 41 Genç 41 Gelecek sosyal sorumluluk projesine, bizde İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi, Devri Alem belgesel programı ve Avrasya Gazeteciler Derneği olarak katkı verip, Gençlere Gebze bölgesindeki tarihi eserleri gezdirdik. Uzun bir çalışma sonucu hazırladığımız “Marka şehir Kocaeli” Belgeselini https://youtu.be/0nnsz5QYFZE izleterek, Gebze ve Kocaeli hakkında bilgi verdikten sonra, Gebze Tarih ve Kültür gezimize, Gebze tarihi Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nden başladık. Gebze tarihi su dolabı binasında, Gebze’de su medeniyeti ile ilgili bilgiler verdik. Gebze’nin ilk Fatih’i Akçakoca Gazi’nin torunu İlyas Bey`in türbesini ziyaret ederek, Gebze’nin ilk hakimi Kadı Feyzullah türbesi ile ilgili açıklama yaparak, Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze’de vefat ettiği Hünkar Çayırı’na gittik.
FATİH’İN OTAĞINDA DEVRİ ALEM
Hünkar Çayırı’nda Fatih Sultan Mehmet Hanla ilgili Hünkar Çayırı’nda gençlere bilgi vererek www.gebzegazetesi.com olarak Fatih Otağı Hünkar Çayırı’ndan canlı yayın yaparak, tarihe not düştük.
Gebze tarih ve kültür gezisine katılan gençlere, Çayırova’da 1943 yılında kurulan Ziraat Okulu hakkında bilgi verip, Bazı tarihçilere göre Çayırova’nın Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon savaşlarında ev sahipliği yaptığını açıkladım.
Gebzeli gençlere Valilik ve kültür müdürlüğünün olurları ile kurulan Kocaeli’nin ilk özel Kütüphanesi olan İlim, Kültür ve tarih araştırmaları Merkezi İktav Belgesel Yayıncılık kütüphanesinde açtığımız Kocaeli kitapları Sergimizi gezdirip, Sakarya Meydan muharebesi ile ilgili hazırladığımız broşürleri dağıttık. Bir dünya markası olan Hereke İpek Halısı ile ilgili bilgiler verdik.
Gebzeli gençlerle Tübitak içinde yer alan Anibal tepeye giderek Kartacalı ünlü komutan Roma’yı dize getiren Alplerden fil ordusunu geçiren, tutsak olduğu Gebze Eskihisar kalesinde kaçarak yüzüğündeki Zehiri içerek ölen Anibal hakkında bilgi verdik.
Gençler, Tübitak yetkililerinden Tübitak Marmara Araştırma merkezi hakkında bilgi alıp önümüzdeki günlerde Tübitak ı ziyaret etme kararı aldı.