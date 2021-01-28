Gençler Geleceğimizdir, Onlara Sahip Çıkalım!

Gençlerimize sahip çıkıp onları ne kadar anlıyoruz? Gençler bulundukları yerleri ne kadar tanıyor? Gençleri anlayabiliyor muyuz? Gençler geleceğimiz, her şeyimizdir...

Gençlerimize sahip çıkıp onları ne kadar anlıyoruz? Gençler bulundukları yerleri ne kadar tanıyor? Gençleri anlayabiliyor muyuz? Gençler geleceğimiz, her şeyimizdir...

Gençlerimize sahip çıkıp onları ne kadar anlıyoruz? Gençler bulundukları yerleri ne kadar tanıyor? Gençleri anlayabiliyor muyuz? Gençler geleceğimiz, her şeyimizdir...

izleterek, Gebze ve Kocaeli hakkında bilgi verdikten sonra, Gebze Tarih ve Kültür gezimize, Gebze tarihi Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nden başladık. Gebze tarihi su dolabı binasında, Gebze’de su medeniyeti ile ilgili bilgiler verdik. Gebze’nin ilk Fatih’i Akçakoca Gazi’nin torunu İlyas Bey`in türbesini ziyaret ederek, Gebze’nin ilk hakimi Kadı Feyzullah türbesi ile ilgili açıklama yaparak, Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze’de vefat ettiği Hünkar Çayırı’na gittik.

İstanbul Şehir Üniversitesi, Gebze Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 41 Genç 41 Gelecek sosyal sorumluluk projesine, bizde İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi, Devri Alem belgesel programı ve Avrasya Gazeteciler Derneği olarak katkı verip, Gençlere Gebze bölgesindeki tarihi eserleri gezdirdik. Uzun bir çalışma sonucu hazırladığımız “Marka şehir Kocaeli” Belgeselini

İstanbul Şehir Üniversitesi, Gebze Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 41 Genç 41 Gelecek sosyal sorumluluk projesine, bizde İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi, Devri Alem belgesel programı ve Avrasya Gazeteciler Derneği olarak katkı verip, Gençlere Gebze bölgesindeki tarihi eserleri gezdirdik. Uzun bir çalışma sonucu hazırladığımız “Marka şehir Kocaeli” Belgeselini

Gebze tarih ve kültür gezisine katılan gençlere, Çayırova’da 1943 yılında kurulan Ziraat Okulu hakkında bilgi verip, Bazı tarihçilere göre Çayırova’nın Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon savaşlarında ev sahipliği yaptığını açıkladım.

Gebze tarih ve kültür gezisine katılan gençlere, Çayırova’da 1943 yılında kurulan Ziraat Okulu hakkında bilgi verip, Bazı tarihçilere göre Çayırova’nın Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon savaşlarında ev sahipliği yaptığını açıkladım.

Gebze tarih ve kültür gezisine katılan gençlere, Çayırova’da 1943 yılında kurulan Ziraat Okulu hakkında bilgi verip, Bazı tarihçilere göre Çayırova’nın Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon savaşlarında ev sahipliği yaptığını açıkladım.