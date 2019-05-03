"Gençlere Hz. Fatıma’yı anlatın"

11. Kocaeli Kitap Fuarına katılan yazarlar arasında yer alan Türkiye Yazarlar Birliği’nin Çocuk Edebiyat Ödüllü Yazarı Nurdan Damla, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in en küçük kızı Hz. Fatıma’yı anlattı. “Sevgilinin Gül Goncası; Hz. Fatıma” konulu söyleşi gerçekleştiren Damla; “Gençlerimize Hz. Fatıma’yı anlatın” dedi.

NESLİMİZİ İYİ YETİŞTİRMELİYİZ

Yazar Nurdan Damla; “Hz. Fatıma’yı yazarken çok şey öğrendim. Çocuk ve babanın arasındaki ilişkiyi ben Hz. Fatıma’dan öğrendim. Onun hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz ona “O babasının annesidir” diyor. Hz. Fatıma ve Hz. Ali’yi çocuklarımıza iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Tanıtmadığımız için gençlerimiz bugün çığırından çıkmış. Toplum böyle giderse dibe vuracak. Gelecek nesli iyi yetiştirmemiz gerekiyor”. şeklinde konuştu.



NİKAHLARI GÖKLERDE KIYILDI

Sözlerine “Hz. Fatıma’nın talibi çoktu” diyerek devam eden ödüllü çocuk yazarı Nurdan Damla” Hz. Ali hayâsından dolayı onunla evlenmeyi istememişti. Ama Cebrail (A.S.) sizin nikâhınız göklerde kıyıldı dedi. Ardından Hz. Ali, Hz. Fatıma ile evlendi. Nikâh günü Hz. Fatıma, mehir olarak namaz kılan kadınların cennette şefaatine vesile olmak ister. Peygamber efendimize bunun müjdesini Cebrail verdi” dedi.