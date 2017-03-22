“GENÇLERİMİZLE NE KADAR GURUR DUYSANIZ AZDIR”

Başkan Karaosmanoğlu, “Yeni madalyalar ve olimpiyat şampiyonlukları bekliyorum”

Birçok başarılara imza atan Türkiye’nin en büyük amatör kulüpleri arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü, başarılı sporcularını ödüllendirdi. Antikkapı Restorantta düzenlenen geceye Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kağıtspor Kulübü Yöneticileri, çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

“GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİNDE MODEL BELEDİYE OLDUK”

Antikkapı Restoran'da düzenlenen "Kocaeli Şampiyonlarıyla Buluşuyor” gecesinde ulusal ve uluslararası resmi spor müsabakalarında derece elde eden 133 sporcunun tek tek isimleri okunarak sahneye davet edildi. Sporcular, sahneye çıkarak davetlileri selamlamayı da ihmal etmedi. Gece de bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor hizmetleri noktasında ortaya koydukları projelerle Türkiye’de model bir belediye olduklarını ifade etti. Kağıtsporlu Şampiyon gençlerimiz diyerek sporculara seslenen Karaosmanoğlu, “Sizlerin bugünlere gelmenizde çok büyük emekleri olan değerli ailelerimizi, hocalarımızı ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

KAĞITSPOR, TÜRKİYE’DE EN FAZLA SPORCUYA SAHİP BİR KULÜPTÜR

Bugün burada, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu gençlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum diyen Karaosmanoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıtspor’un gösterdiği başarılar, topladığı madalyalar göğsümüzü kabartıyor. Gururlanıyoruz, övünüyoruz. 2004 yılında Seka Kâğıtspor kulübünün bünyemize dâhil olmasıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kâğıtspor Kulübü adını vermiştik. Yeniden yapılanan Kâğıtspor, o zamanlar 7 olan branş sayısını bugün 30’a; 130 olan lisanslı sporcu sayısını ise 72 bin’e çıkarmış. Bu sayı ile, Türkiye’de en fazla lisanslı sporcuya sahip olan, spor kulübü haline gelmiş. Bu kadar sporcumuzun olması, aslında bu kadar gencimizi de sokaklardan, Kötü alışkanlıklardan çektiğimizi, sporla birlikte beden ve ruh eğitimi almalarını sağladığımızı da gösteriyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’MİZ AÇISINDAN DA GURUR VERİCİ VE ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

Mavi beyazlı kulübümüzün yüzlerce sporcusu, halen ay yıldızlı forma altında uluslararası alanda ülkemizi temsil etmekte olduğunu da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu, bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Bugün burada, ülkemize ve kentimize; Olimpiyat, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu yaşatmış olan sporcularımız ve değerli aileleriyle bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi Kâğıtspor’un gösterdiği bu başarılar, sadece kentimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açısından değil; Türkiye’miz açısından da gurur verici ve övünç kaynağı zaferlerdir. Bu zaferlerin ardındaki, emek, alın teri ve ‘şanlı bayrağımızı gönderde görme’ arzusu, hiçbir şeyle kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZLE NE KADAR GURUR DUYSANIZ AZDIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıtsporlu sporcularımızın kazandığı, 3 olimpiyat derecesi, 79 Dünya derecesi, 166 Avrupa derecesi ve daha pek çok üstün başarı ile topladığı madalyalar, Ay yıldızlı şanlı bayrağımız dünyanın dört bir yanında göndere çektirmesi; Sadece bizim değil, bütün Türkiye’nin gururudur sözlerini de sarf eden Karaosmanoğlu, konuşmasını, “Bununla ne kadar mutlu olsak azdır. Siz değerli aileler, Sizlerin bu gençlerimize vermiş olduğunuz eğitim, yaptığınız fedakârlıklar, başta bu şampiyon yavrularımıza olmak üzere, ailelerine, Kocaeli’mize ve ülkemize zafer olarak dönmüştür. Gençlerimizle ne kadar gurur duysanız azdır! Bu nedenle, sizleri de tebrik ediyorum. Sizlerden yeni şampiyonluklar, Yeni madalyalar ve olimpiyat şampiyonlukları bekliyorum” sözleriyle tamamladı. Gece daha sonra plaketlerin, ödüllerin ve hatıra fotoğrafların çekilmesiyle tamamlandı.