Gebze'de bir çok hayırlı ve faydalı işe imza atan Erbakan Vakfı Gençlik Kolları yine güzel bir çalışma için kolları sıvadılar. 2 kasım Cuma akşamı saat 20.00 da Gebze Kültür Merkezinde, Erbakan Vakfı Bursa İl Başkanı Eğitimci Naim ÖZTÜRK gençlere seslenecek. Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikçi yaptığı açıklamada: Günümüzde teknolojiyi etkin ve faydalı kullanabilmek geleceğimiz için çok önemlidir. Bu konuda bizleri bilgilendirecek olan eğitimci ” Gençliğin teknoloji ile imtihanı “ konulu konferansa tüm gebzeli gençler davetlidir.
"Gençliğin teknoloji ile imtihanı"
Erbakan Vakfı öğrencilerinden konferans
Gebze'de bir çok hayırlı ve faydalı işe imza atan Erbakan Vakfı Gençlik Kolları yine güzel bir çalışma için kolları sıvadılar. 2 kasım Cuma akşamı saat 20.00 da Gebze Kültür Merkezinde, Erbakan Vakfı Bursa İl Başkanı Eğitimci Naim ÖZTÜRK gençlere seslenecek. Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikçi yaptığı açıklamada: Günümüzde teknolojiyi etkin ve faydalı kullanabilmek geleceğimiz için çok önemlidir. Bu konuda bizleri bilgilendirecek olan eğitimci ” Gençliğin teknoloji ile imtihanı “ konulu konferansa tüm gebzeli gençler davetlidir.