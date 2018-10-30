Gebze'de bir çok hayırlı ve faydalı işe imza atan Erbakan Vakfı Gençlik Kolları yine güzel bir çalışma için kolları sıvadılar. 2 kasım Cuma akşamı saat 20.00 da Gebze Kültür Merkezinde, Erbakan Vakfı Bursa İl Başkanı Eğitimci Naim ÖZTÜRK gençlere seslenecek. Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikçi yaptığı açıklamada: Günümüzde teknolojiyi etkin ve faydalı kullanabilmek geleceğimiz için çok önemlidir. Bu konuda bizleri bilgilendirecek olan eğitimci ” Gençliğin teknoloji ile imtihanı “ konulu konferansa tüm gebzeli gençler davetlidir.