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KÜLTÜR VE SANAT:
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"Gençliğin teknoloji ile imtihanı"

Erbakan Vakfı öğrencilerinden konferans

30 Ekim 2018 Salı 10:15

Gebze'de bir çok hayırlı ve faydalı işe imza atan Erbakan Vakfı Gençlik Kolları yine güzel bir çalışma için kolları sıvadılar. 2 kasım Cuma akşamı  saat 20.00 da Gebze Kültür Merkezinde, Erbakan Vakfı Bursa İl Başkanı Eğitimci Naim ÖZTÜRK gençlere seslenecek. Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikçi yaptığı açıklamada:  Günümüzde teknolojiyi etkin ve faydalı kullanabilmek geleceğimiz için çok önemlidir. Bu konuda bizleri bilgilendirecek olan  eğitimci ” Gençliğin teknoloji ile imtihanı “  konulu konferansa tüm gebzeli gençler davetlidir. 

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Gençliğin Teknoloji Ile ImtihanıErbakan VakfıKonferans
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