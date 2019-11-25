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KÜLTÜR VE SANAT:
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GESMEK Korosundan 24 Kasım Konseri

Gebze Belediyesi kursiyerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kulakların pasını silen konser verdi.

GESMEK Korosundan 24 Kasım Konseri

25 Kasım 2019 Pazartesi 11:30

 GESMEK kursiyerlerinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun konseri Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de katıldığı konserde Ünal Dursun’un  şefliğinde birbirinden güzel türküleri seslendiren GESMEK korosunun performansı, GKM’yi dolduran izleyicilerden de tam not aldı. Şef Dursun ve korodaki müzisyenleri tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu özel günde sizlerle bir arada olmak bizler için de mutluluk verici. Ruhun gıdası olan müziğin her dalı her branşı içerisinde ayrı güzellikleri barındırıyor. Değerli kursiyerlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ederim” dedi. Konser sonunda Başkan Büyükgöz çiçek takdiminde bulundu.
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