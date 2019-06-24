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GESMEK’ten muhteşem konser

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları GESMEK Türk Halk Müziği Konseri Gebzelilere muhteşem bir müzik şöleni yaşattı.

GESMEK'ten muhteşem konser

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:00

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları GESMEK Türk Halk Müziği Konseri Gebzelilere muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Türk Halk Müziği konserinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de kursiyerleri yalnız bırakmadı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Gebzeli müzik severlerin katılımı ve ilgisi oldukça yoğun oldu.

TOPLUM DEĞERLERİ İLE YAŞAR

Konser öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada bir sanat dalına gönül vererek, o konuda kendisini bir yere taşımak gayreti içeresinde olan kursiyerlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Onlar için emek veren hocalarımıza ve çalışmalarımıza da teşekkür ediyorum. Bir toplum değerleri ile yaşar. Bu değerler içirişinde müzik ve diğer sanat dallarımız var. Biz Gebze Belediyesi olarak son üç yıl içerisinde 500 katılımcımıza Tük Halk Müziği dalında eğitim verilmiş, bu sene 100 katılımcımız eğitim almış ve eğitim dönemlerini tamamlamış. Yeni dönemde daha da iyileşmek, geliştirmek, güçlendirmek üzere yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha kursiyerlerimize, hocalarımıza, çalışanlarımıza ve siz değerli katılımcılımıza teşekkür ediyor, hepiniz Allah’a emanet ediyorum” dedi.


PERFORMANSI TAM NOT ALDI

GESMEK Türk Halk Müziği Korosunun verdiği Tük Halk Müziği Konseri Gebzeli müzik severlerden tam not aldı. Dinleyiciler koronun seslendirdiği solo ve koro eserleri büyük bir keyifle dinledi. Zaman Zaman dinleyicilerin de eşlik ettiği GESMEK Türk Halk Müziği Korosunun konserinin sonunda dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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