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KÜLTÜR VE SANAT:
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GESMEK’ten muhteşem konser

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu Gebzelilere muhteşem bir konser verdi.

GESMEK'ten muhteşem konser

16 Aralık 2019 Pazartesi 15:14

 Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu Gebzelilere muhteşem bir konser verdi. Şef Erbil Aydın şefliğinde Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Gebzelilerin ilgisi ve katlımı oldukça yoğun oldu. GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu koro ve solo performansıyla dinleyiciden tam not alırken bazı parçalara dinleyiciler de eşlik etti. Gebzeli Türk Sanat Müziği severlerin kulaklarının pasını silen konser sonunda GESMEK Korosunun performansı dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 21 Aralık Cumartesi günü 12:00 ve 15:00’de iki seans olmak üzere Minik Kahramanlar Müzikali ile devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu çocuk müzikaline tüm çocuklar davetli. 
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