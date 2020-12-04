Giresun Tirebolu Tanıtım Günlerinde Çin'den Tireboluya Tarihi İpekyolu belgeselimiz de izlendi ve büyük ilgi gördü .

Tirebolu dernekler federasyonu Başkanı Haldun Domaç tarafından istanbul Bağlarbaşı kültür merkezinde düzenlenen toplantıda bölge tarihi ile ilgili bir çok kitap yazan tirebolulu tarihçi Ayhan Yüksel de anıldı.

Fındığın geleceği konuşuldu. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da konuşmalar yaptığı tanıtım günlerinde Tirebolu halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yöresel kıyafetler defilesi yapıldı.

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ve Milletvekili Hasan Turan Giresun kültür müdürü ile Giresun tarihi üzerine konuşma yaptık.