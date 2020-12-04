banner558
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Giresun Tirebolu Tanıtım Günlerinde Çin'den Tireboluya Tarihi İpekyolu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önceki paylaşımı..

Giresun Tirebolu Tanıtım Günlerinde Çin'den Tireboluya Tarihi İpekyolu

04 Aralık 2020 Cuma 10:33

Giresun Tirebolu Tanıtım Günlerinde Çin'den Tireboluya Tarihi İpekyolu  belgeselimiz de izlendi ve büyük ilgi gördü .
Tirebolu dernekler federasyonu Başkanı Haldun Domaç tarafından istanbul Bağlarbaşı kültür merkezinde düzenlenen toplantıda bölge tarihi ile ilgili bir çok kitap yazan tirebolulu tarihçi Ayhan Yüksel de anıldı.
Fındığın geleceği konuşuldu. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da konuşmalar yaptığı tanıtım günlerinde Tirebolu halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yöresel kıyafetler defilesi yapıldı.
Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ve Milletvekili Hasan Turan Giresun kültür müdürü ile Giresun tarihi üzerine konuşma yaptık.
Ulusal ve bölgesel birçok tv kanalında yayınlanan Çin'den Tireboluya Tarihi İpek Yolu Belgeselimizi sizlerle Türkçe. versiyonunu paylaşıyoruz
Orta Asyada birçok ülkede yayınlanan Çin'den Tireboluya Tarihi İpek Yolu belgeselimizin Kırgızca versiyonu sizlerle paylaşıyorum .
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doğantepe’de Tarih Canlanıyor Doğantepe’de Tarih Canlanıyor
Sanayi Tarihimizin Canlı Şahidi Metin Eriş ile Belgesel Söyleşi Sanayi Tarihimizin Canlı Şahidi Metin Eriş ile...
Türkistandan Endülüs`e Kültür Coğrafyamız Türkistandan Endülüs`e Kültür Coğrafyamız
Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın! Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın!
Sel Felaketi Belgeselimizi İzlediniz Mi? Sel Felaketi Belgeselimizi İzlediniz Mi?
Belgesel Tadında Kocaeli'den Singapur'a Devri Alem Belgesel Tadında Kocaeli'den Singapur'a Devri Alem
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Doğantepe’de Tarih Canlanıyor
Başiskele Doğantepe’de metruk halde bulunan eski okul Büyükşehir tarafından yenilenerek köy halkının...

Haberi Oku