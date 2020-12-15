Giresun’da Çocukluk Günlerini Yaşamak

Ata ve dede memleketlerini yılda bir kez ziyaret ederek Sıla-i Rahim kültürünü yaşatmalıyız. Uçağın penceresinden Doğu Karadeniz bölgesinin karlı yayla dağlarının manzarasının belgesel görüntülerini çekerek, Ordu-Giresun havalimanına indikten sona hiç vakit kaybetmeden kardeşim Haydar ile çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesine gidiyoruz.

Şehirler ve köyler boşalmış, yollar sakin, fındık bahçeleri ıssız evlerin kapıları kapalı. Karadeniz sahil yolunun yok ettiği o güzelin sahilleri ilk denize girdiğim o güzelim Espiye kumsallarını düşünerek, Beldemizin girişinde Fındık bahçeleri arasından nazlı nazlı akan Karadoğa deresi üzerindeki, adını bölgeye Türk İslam medeniyetini getiren Horasan Eren'i dervişten alan tarihi Pangal şelalesinin muhteşem manzarasının belgeselini çekerek ile başladım.

Şehirler ve köyler boşalmış, yollar sakin, fındık bahçeleri ıssız evlerin kapıları kapalı. Karadeniz sahil yolunun yok ettiği o güzelin sahilleri ilk denize girdiğim o güzelim Espiye kumsallarını düşünerek, Beldemizin girişinde Fındık bahçeleri arasından nazlı nazlı akan Karadoğa deresi üzerindeki, adını bölgeye Türk İslam medeniyetini getiren Horasan Eren'i dervişten alan tarihi Pangal şelalesinin muhteşem manzarasının belgeselini çekerek ile başladım.

Şehirler ve köyler boşalmış, yollar sakin, fındık bahçeleri ıssız evlerin kapıları kapalı. Karadeniz sahil yolunun yok ettiği o güzelin sahilleri ilk denize girdiğim o güzelim Espiye kumsallarını düşünerek, Beldemizin girişinde Fındık bahçeleri arasından nazlı nazlı akan Karadoğa deresi üzerindeki, adını bölgeye Türk İslam medeniyetini getiren Horasan Eren'i dervişten alan tarihi Pangal şelalesinin muhteşem manzarasının belgeselini çekerek ile başladım.

ÇOCUKLUK HATIRALARIM AKLIMA GELDİ





Bir zamanlar 550 yıllık arşiv belgelerinde yazılan Trabzon vilayetine bağlı Bayramoğlu adı ile Torul kazasının nahiye merkezi olan Soğukpınar beldemizin tarihi mezarlığını ziyaret edip, başta Sibirya'da on yıl esir kalan annemin babası, Dedem Mustafa olmak üzere ecdadın ruhu için Yasini Şerif ve Fatiha okudum. Her gün elimizde yakacak odun ve gübre torbasından dikilmiş okul çantası ile kar ve yağmur altında çamurlu yollardan geçerek gelip bahçesinde en güzel çocukluk yıllarımın geçtiği Dikmen köyü ilkokulu kaderine terk edilmiş, satılacağı söyleniyor..

1943 yılında yıkılan, bir çok ilim adamının yetiştiği 12 odalı tarihi medrese binasının bulunduğu yere imam evi yapılmış.

Birinci dünya harbinde şehit olan dedem Kandazoğlu şehit İbrahim’in adını taşıyan Gıran Mahallesi camisini ziyaret edip tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okudum.

Bir zamanlar küçük baş hayvanların kar altındaki en güzel yiyeceği olan yem yeşil böğürtlen kışlalarının belgesel görüntülerini çekerken, beni okutan Fadime halamla kar yağmuru altında koyun güttüğünüz günleri hatırlayıp duygulu anlar yaşadım.

Beni çocukken bakan, sırtına alıp saatlerce yürüyerek yaylaya götüren Safiye ablamı ziyaret edip elini öptüm. . Köyümüzü kuran Şerif Meliki sülalesine mensup Şerefoğlu Osman eniştemden 50 yıl önce dört gün süren köy düğünlerinin nasıl yapıldığını sorup belgeselini çektim