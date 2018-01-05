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KÜLTÜR VE SANAT:
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GKM'de Kudüs konuşulacak

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 2018 yılının ilk programı Kudüs konulu konferansla başlıyor.

GKM'de Kudüs konuşulacak

05 Ocak 2018 Cuma 10:27

 Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2018 yılının Ocak ayının ilk etkinliği ile Gebzelileri Gebze Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. Veyis Ateş  ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu konferansla bugün  saat 19:30’da Gebzelilerle bir araya gelecek.


 Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi iş birliğinde Veyis Ateş  ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu bir konferans verecek. Kudüs üzerinden oynanan oyunların ve son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınacağı konferans GKM'de  bugün saat 19:30’da başlayacak.
Katılım ücretsiz gerçekleşecek.

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