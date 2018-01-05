GKM'de Kudüs konuşulacak

G ebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2018 yılının Ocak ayının ilk etkinliği ile Gebzelileri

Gebze Kültür Merkezi'nde

bir araya getirecek. Veyis Ateş ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu konferansla bugün saat 19:30’da Gebzelilerle bir araya gelecek.



Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi iş birliğinde Veyis Ateş ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu bir konferans verecek. Kudüs üzerinden oynanan oyunların ve son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınacağı konferans GKM'de bugün saat 19:30’da başlayacak.

Katılım ücretsiz gerçekleşecek.