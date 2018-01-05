Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi iş birliğinde Veyis Ateş ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu bir konferans verecek. Kudüs üzerinden oynanan oyunların ve son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınacağı konferans GKM'de bugün saat 19:30’da başlayacak.
Katılım ücretsiz gerçekleşecek.
GKM'de Kudüs konuşulacak
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 2018 yılının ilk programı Kudüs konulu konferansla başlıyor.