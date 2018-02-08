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KÜLTÜR VE SANAT:
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GKM’de Kudüs konuşulacak

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konuklarıyla Gebzelilerin ilgi odağı olamaya devam ediyor.

GKM'de Kudüs konuşulacak

08 Şubat 2018 Perşembe 11:25

 

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konuklarıyla Gebzelilerin ilgi odağı olamaya devam ediyor. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programlara Gebzelilerin ilgisi her geçen gün artıyor. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve Gebze TÜGVA iş birliğinde Muhammed Emin Yıldırım “Değerler ve Sorumluluklarımız Açısından Kudüs” konulu sohbet programı ile Gebzelilerle bir araya gelecek. 9 Şubat Cuma günü 19:30’da başlayacak olan programda Kudüs’te yaşanan gelişmeler ele alınacak. Katlımın tamamen ücretsiz olduğu Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli.

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