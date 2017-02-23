GKM'den Konser

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Hakkı Turabi Tasavvuf Musikisi Konseri ile Gebzelilerin gönüllerinin pasını sildi. Gebze Din Görevlileri Derneği İşbirliği ile düzenlenen Tasavvuf Musikisi Konseri Kur’an Tilaveti ile başladı. Daha sonra birbirinden güzel ilahileri seslendiren Ahmet Hakkı Turabi Gebzelilere muhteşem bir akşam yaşattı. Kültür-sanat etkinlikleri 23 Şubat Perşembe günü “Ermişler ya da Hünahkarlar” isimli iki perdelik tiyatro gösterisi ile devam edecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında b ulunan kültür merkezi salonunda saat 19:30’da başlayacak olan ücretsiz tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli.



