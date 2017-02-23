KÜLTÜR VE SANAT:
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GKM'den Konser

GKM’de gönüllerin pasını silen konser bugün 19:30'da Gebzelilerle...

GKM'den Konser

23 Şubat 2017 Perşembe 14:40


Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Hakkı Turabi Tasavvuf Musikisi Konseri ile Gebzelilerin gönüllerinin pasını sildi. Gebze Din Görevlileri Derneği İşbirliği ile düzenlenen Tasavvuf Musikisi Konseri Kur’an Tilaveti ile başladı. Daha sonra birbirinden güzel ilahileri seslendiren Ahmet Hakkı Turabi Gebzelilere muhteşem bir akşam yaşattı. Kültür-sanat etkinlikleri 23 Şubat Perşembe günü “Ermişler ya da Hünahkarlar” isimli iki perdelik tiyatro gösterisi ile devam edecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda saat 19:30’da başlayacak olan ücretsiz tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli.


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