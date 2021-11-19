Gölcük'te El Becerisi Kursuna Yoğun İlgi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde açılan el beceri kursu, yoğun ilgi görüyor.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeni sezonda birçok alanda kurs açıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda açılan el beceri kursuna katılan kursiyerler, makine ve el nakışı, çivili kasnak ile panç öğreniyor.

Usta öğretici Emine Temiz tarafından verilen eğitimlerde, kursiyer el becerilerini geliştiriyor.



Kursla ilgili bilgi veren Temiz, kursiyerlerin başarılı çalışmayla kısa sürede el becerilerini geliştirdiğini belirterek, "Özellikle çivili kasnak üzerinde yaptıkları Türk bayrağı mükemmel eser oldu. Artık yaptıkları eserlere kendileri en güzel şekli verebilir hale geldiler." dedi.













