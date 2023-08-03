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Gölcük'te sünnet şöleni

Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bu yıl 101 çocuk sünnet oldu. Renkli görüntülere sahne olan şölende çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Gölcük'te sünnet şöleni

03 Ağustos 2023 Perşembe 17:27

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 101 çocuk sünnet oldu. Her yıl ağustos ayı içerisinde düzenlenen şölen, çocuklara sünnet kıyafetlerinin dağıtımı ile başladı. Gölcük Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile devam eden törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile hatıra fotoğrafı çekilen çocuklar, daha sonra Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Anıtpark’a kadar yürüdü. İlçe merkezinde vatandaşların alkışları eşliğinde Anıtpark’ta yürüyen çocuklar daha sonra Sultan Baba Türbesi’ni ziyaret ederek aileleriyle dua etti. Şölen, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti, duaların edilmesi ve semazen gösterileri ile devam etti. Kongre Sarayı’nda ailelerle bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocuklara oyuncak hediye etti.






İHA
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