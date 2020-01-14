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KÜLTÜR VE SANAT:
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Göl'e 4 ödül

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 19. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 4 ödüle değer bulundu.

Göl'e 4 ödül

14 Ocak 2020 Salı 09:20

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen törende Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği "Göl" adlı oyun, "En İyi Yazar", "En İyi Prodüksiyon", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" kategorilerinde ödül kazandı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibinden Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Cafer Yiğiter, "En İyi Prodüksiyon" ödülünü şehir tiyatroları adına alırken Seçil Mutlu Oğuz, "En İyi Yazar", Seda Güven Şahin "En İyi Kadın Oyuncu", Serhat Güzel ise "En İyi Erkek" oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Kocaeli ve bizim adımıza büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

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