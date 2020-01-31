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KÜLTÜR VE SANAT:
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GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Açılıyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yerleşkesinde üniversite ve bölgemizin bilim, kültür ve sanat programlarının merkezi olacak Kongre ve Kültür Merkezi 4 Şubat Salı günü açılıyor. Açılış töreninin ardından ‘Friends From Far Away’ orkestrası tarafından klasik müzik konseri verilecek.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Açılıyor

31 Ocak 2020 Cuma 15:13

GTÜ’de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak; dönem açılışları, bilimsel, uluslararası toplantı, çalıştay, konferans, seminer ve konser gibi etkinliklerin düzenleneceği, sahne ve gösteri sanatlarının icra edileceği Kongre ve Kültür Merkezi, konser etkinliğiyle 4 Şubat Salı günü saat 18.30’da açılacak.

Açılış töreninde Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır’dan uluslararası sanatçıları Taipei Kent Senfoni Orkestrası ve Tunisia88 Korosu ile bir araya getiren ‘Friends From Far Away’ sanatçıları tarafından Klasik Müzik Konseri verilecek. Orkestra tarafından ayrıca Türkçe bir eser de icra edilecek.

Gebze ve çevre yerleşim birimlerinin bilim ve kültürel faaliyetlerinin merkezi olacak olan Kongre ve Kültür Merkezi 8.000 m2 kapalı alana sahip. Merkez; 780 kişilik bir ana solon, 350 ve 190 kişilik ayrı iki salon ve değişik büyüklüklerde seminer ve toplantı, vip salonlarından oluşuyor.

Mimari mirasımızın, geçmişin bir takım mimari ögeleri ile günümüz mimarisinin, yapım teknikleri ve malzemelerinin bir arada uyum içerisinde kullanıldığı bir kültür yapısı olarak GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi üniversite için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Aynı zamanda Gebze ve çevresine de kültürel anlamda hizmet vererek üniversite-bölge-sanayi etkileşimini destekleyecek.

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