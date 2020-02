GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Törenle Açıldı

Açılış töreninde Taipei Kent Senfoni Orkestrası ve Tunisia88 Korosu ile Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Lübnan, Almanya ve Mısır’dan uluslararası sanatçılar tarafından Klasik Müzik Konseri verildi. Orkestra tarafından ayrıca Türkçe bir eser de icra edildi.

İlgi yoğun oldu

Açılış törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun, Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Prof. Dr. Bülent Keskinler Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak,Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Tayvan Büyükelçisi Yaser Cheng, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Zeki Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Ünverdi, Tersaneler Genel Müdür V. Emre Dinçer, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, AKUT Başkanı Recep Şalcı, akademisyenler, kurum müdürleri, sanayi ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.





Rektör Aslan üniversitelerin misyonuna değindi

Açılış töreni konuşmasında üniversitelerin misyonuna değinen Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Üniversiteler sadece laboratuvarlardan, dersliklerden ve ofis odalarından oluşmazlar. Çünkü üniversiteler sadece öğrencilerin mesleki, akademik, çalışmaların kaynağı değil, aynı zamanda kültürel çalışmaların ve etkinliklerin de kaynağıdır. Bu bağlamda üniversitelerin olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisi kültür merkezleridir.” diye konuştu.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılış serüvenine değinen Rektör Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizin yıllardır en büyük eksikliklerinden birisi olan kongre merkezimiz 2014 yılında üniversitemizi ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hızlı bir şekilde yapım sürecine girerek üniversitemizin önemli bir eksiği de giderilmiştir.”

“Bilim ve kültürel faaliyetlerinin merkezi olacak”

“Gebze ve çevre yerleşim birimlerinin bilim ve kültürel faaliyetlerinin merkezi olacak olan Kongre ve Kültür Merkezimiz 8.000 m2 kapalı alana sahip. Şu an içinde bulunduğumuz; 780 kişilik bir ana salonumuz dışında, bu katta 350 ve 190 kişilik iki ayrı salonumuz da bulunmakta. Alt katta ise değişik büyüklüklerde seminer ve toplantı salonlarımız yer almakta.”

Geçmiş dönem ve günümüz mimarisi bir arada

“Geçmiş dönem mimari ögeleri ile günümüz mimarisinin, en güncel yapım teknikleri ve malzemelerinin bir arada uyum içerisinde kullanıldığı GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi üniversitemiz için çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Aynı zamanda Gebze ve çevresine de kültürel anlamda hizmet vererek üniversite-bölge-sanayi etkileşimini destekleyecektir. Üniversitemizin bölge ile gerçek manada bütünleşmiş olması üniversite yönetimi olarak bizlere gurur vermektedir. Bugün açılışını yaptığımız kongre ve kültür merkezimiz ile de bu etkileşim en üst seviyeye çıkacaktır.”

Rektör Aslan konuşmasının sonunda selefi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’e ve yapının oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükelçi Cheng GTÜ – Tayvan Üniversitesi iş birliğini konuştu

Daha sonra söz alan Tayvan Büyükelçisi Cheng, GTÜ’nün Tayvan’ın Türkiye’deki en iyi dostlarından biri olduğuna değindiği konuşmasında, “Öncelikle Tayvan Hükümeti adına Gebze Teknik Üniversitesi’ni, Kongre ve Kültür Merkezi’nin bu açılış töreni için tebrik ediyorum. GTÜ, Tayvan'ın Türkiye'deki en iyi dostlarından biridir. Misyonum, GTÜ ile bir yıl önce iş birliği ilişkileri kurdu. Bu bir yıl içinde sevgili Rektörümüz Muhammed Hasan Aslan, Tayvan'ı 5 kez ziyaret etti ve birçok Tayvan üniversitesi ve kurumuyla çok sağlam işbirlikleri kurdu. Sevgili Rektörüm, çok teşekkür ederim.” Diye konuştu.

Tayvan, Elazığ Depreminde Türkiye’nin yanında oldu

Dünya ve Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunan Büyükelçi Cheng konuşmasının devamında, “2020 yılının gelişini kısa bir süre önce kutladık. Ancak bir ay içinde dünyanın birçok yerinde farklı trajediler yaşandı. Öncelikle Tayvan Hükümeti ve halkı olarak Elazığ depremi kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerimizi ifade etmek istiyoruz. Binlerce Tayvanlı depremden sonraki 24 saat içinde Türkiye'ye bağış kampanyaları başlattı ve bağışlar bu ana kadar devam ediyor. Tayvanlılar’ın iyi kalpleriyle gurur duyuyorum.”

“Son ama çok önemli bir konu olarak, şu anda Wuhan Corona virüsü tarafından hepimiz tehdit altındayız. Hepimizi sıkı sağlık önlemleri almaya çağırıyorum. Benim her ulusun vatandaşlarından naçizane talebim: Lütfen köpek, kedi, yarasa, yılan, kuğu vb. canlıları yemeyin. Bu durum, ekolojik olarak dünyamızı ve insanlığı ciddi şekilde tehlikeye sokmaktadır. Tayvan her zaman, dünyadaki her ulusun dostu olmayı istemekte ve uluslararası toplumun Tayvan halkına diğer toplumlarla eşit muamele göstermesini beklemektedir.” ifadesinde bulundu.

"GTÜ Türkiye'ye ve dünyaya değer katıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise, “Bugün hem Gebze, hem Kocaeli, hem de Türkiye’nin çok kıymetli bir eserinin açılışı için bir aradayız. Son derece güzel mimarisiyle kongre ve kültür merkezi bölgemize büyük katkı sağlayacak. Cenab-ı Allah hep böyle güzel merkezlerin açılışlarında bulunmayı bizleri nasip etsin. GTÜ, sadece Gebze’ye değil Türkiye’ye ve dünyaya değer katıyor. Burada güzel müesseselerin ortaya çıkması hepimizi sevindiriyor. Ben Tayvan büyükelçimize gururla söylüyorum bizler Elhamdülillah Müslümanız. Kedi de, köpek de, yılan da, yarasa da yemiyoruz. Allah hepimizi salgınlardan korusun” şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz bölgeye önemli hizmetlerde bulunuyor…”

Vali Yardımcısı Osman Ekşi ise, “Deprem sonrası organizasyonlarda oldukça başarılıyız. AKUT gibi kurumlarımız dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyorlar. Deprem öncesi hazırlıklarda başarılı olmamız lazım. Bugün güzellikler konuşmanın zamanı. Bu mekânın güzel etkinliklere vesile olmasını diliyorum. Üniversitemizle gurur duyuyoruz. Üniversitemiz bölgeye önemli hizmetlerde bulunuyor ve kongre merkezinin oluşumunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.





“Müziğin, aramızdaki dostluğu pekiştirmesini umuyoruz”

Etkinlikte söz alan Piyanist Kai-Yin Huang, orkestra hakkında bilgi verdiği konuşmasında “Bu gece yalnızca Tayvan müziğini sizlerle paylaşmakla kalmayacağız, aynı zamanda Türk ve Arap kültürlerinin farklı zenginliklerini yansıtan parçaları da sizlere sunacağız. Müziğin içimizi umut ve sevinçle doldurmasını, aramızdaki dostluğu pekiştirmesini umuyoruz. Ben kendime adıma, bu geceki konserimizin Tayvan’dan yanımızda getirdiğimiz dostane duygularımızı hissedeceğiniz bir konser olmasını diliyorum. Müziğimiz; nerede, ne zaman ihtiyaç duyuluyorsa hep orada olacak.” ifadesini kullandı.

Plaket takdim edildi

Konuşmaların ardından GTÜ Rektörü Aslan, günün anısına Cheng’e hediye takdiminde bulunurken, AKUT Başkanı Recep Şalcı da Büyükelçi Cheng’e plaket verdi.

Ayakta alkışlandılar

Açılış konuşmalarının ardından orkestra ve koro tarafından dinleyicilere görsel sunum eşliğinde unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu. Sanatçılar, konser programını beğenen katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.